Donnavventura a Santorini, il gioiello bianco del Mediterraneo

Santorini è l’isola più blasonata delle Cicladi insieme a Mykonos. È meta di turismo internazionale frequentata quasi in tutto il periodo dell’anno. È caratterizzata da piccoli villaggi bianchi radicati nella roccia scura di origine lavica che cadono a strapiombo sul mare blu cobalto. Santorini è un incredibile susseguirsi di scorci da cartolina: è irresistibile il contrasto di colori che si crea tra il bianco delle architetture con il blu del mare. Sulle strette vie di Oia si aprono innumerevoli negozi, soprattutto di pregevole artigianato locale.



Si stima che intorno al 1500 A.C. una violentissima esplosione vulcanica fece collassare parte del cono del vulcano che costituiva l’isola, conferendole questa singolare morfologia a mezza luna. Santorini è una meta internazionale e qui si recano davvero turisti da tutto il mondo.



Sull’isola, lungo il suo profilo, a livello del mare ci sono piccole chiese. La chiesa di San Nicola, ai piedi di uno sperone roccioso. La chiesa dei Sette dormienti di Efeso, invece, è nascosta in una conca. La costa è molto frastagliata e nella roccia scura si stagliano tante piccole insenature che le danno un aspetto ruvido e selvaggio in netto contrasto con quello da cartolina dei centri abitati.



A bordo di un catamarano, in stile Donnavventura, la bellezza di Santorini e della sua costa frastagliata è ancora più intensa. Il piccolo porto di Vlihada si trova in mezzo all’isola di Santorini, sopra di lui ci sono molti ristorantini. Questa è una parte dell’isola meno turistica. Insomma, è un’isola greca dai diversi volti.



Le Cicladi nonostante siano protagoniste del turismo internazionale, negli anni, sono riuscite a mantenere il loro animo tradizionale. Santorini è da sempre un gioiello bianco che si affaccia sull’orlo della scogliera. Un’isola unica dove le rocce rosso-brune, il tramonto e i suoi colori la rendono diversa da tutte le altre isole del Mediterraneo.Santorini, un piacere per gli occhi e un tuffo al cuore per l’anima.