Donnavventura: San Blas, un angolo incontaminato di mondo

L’arcipelago delle San Blas è un luogo da sogno situato nel mar dei Caraibi, al largo della costa di Panama . Un paradiso incontaminato e selvaggio, dove la natura fa da padrona. Comprende all’incirca 365 isole e atolli, contornate da palme, spiagge bianche e acque cristalline, dove risiede il popolo dei Kuna , una popolazione indigena che vive in totale armonia in questo paradiso sperduto.

I Kuna vivono solamente nel territorio dell’arcipelago delle San Blas, chiamato e conosciuto per lo più con il nome di Kuna Yala, Terra dei Kuna.

Sono un popolo fiero e orgoglioso, che ha sempre combattuto per la sua libertà fin dai tempi del dominio spagnolo. Vivono secondo le loro leggi e tramandano oralmente le proprie tradizioni da centinaia d’anni.

Gli abitanti amano dire che c’è un’isola per ogni giorno dell’anno. Non vi sono strutture ricettive e per far visita a queste isole, è indispensabile l’autorizzazione dei Kuna stessi, poiché gestiscono l’ospitalità facendo alloggiare i visitatori in capanne accoglienti ed esotiche, per una vacanza all’insegna della semplicità.

Donnavventura e le isole San Blas: in viaggio nella Terra dei Kuna Donnavventura 1 di 17 Donnavventura 2 di 17 Donnavventura 3 di 17 Donnavventura 4 di 17 Donnavventura 5 di 17 Donnavventura 6 di 17 Donnavventura 7 di 17 Donnavventura 8 di 17 Donnavventura 9 di 17 Donnavventura 10 di 17 Donnavventura 11 di 17 Donnavventura 12 di 17 Donnavventura 13 di 17 Donnavventura 14 di 17 Donnavventura 15 di 17 Donnavventura 16 di 17 Donnavventura 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Le San Blas godono di un clima tropicale. La stagione secca inizia da dicembre ad aprile, ma anche negli altri mesi, nonostante qualche pioggia estiva, le temperature non scendono sotto i venticinque gradi.

È anche una meta per i navigatori più esperti: le frequenti secche e i bassi fondali rendono difficile la navigazione. Qui si trovano isole da esplorare immerse in mille sfumature di azzurro, dove in alcuni punti l’acqua è davvero trasparente.

Una delle isole da non perdere è Cayo Pelicano: un lembo di sabbia bianca, una decina di palme e una capanna. Un’oasi caraibica: impossibile non innamorarsene!

Ammirare la natura allo stato selvaggio, in un ventaglio cromatico bianco – verde – azzurro, alloggiare in una capanna di fronte al mare, immergersi a fare snorkeling nella barriera corallina, prendere la tintarella su meravigliose spiagge bianche e cenare con il bottino dei pescatori a fine giornata; questa è la vita alle San Blas, un luogo senza tempo dall’essenziale semplicità.



Un paradiso sperduto dove trovare ancora oggi un ritmo di vita lontano dalle tecnologie e dai nostri abituali confort, per immergersi in un’esperienza straordinaria ed unica.