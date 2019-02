Donnavventura: Polinesia Francese, il mare delle meraviglie

L’atollo di Rangiroa è uno dei più belli e spettacolari. Una lingua di terra lunga e stretta ininterrotta, che taglia nettamente l’oceano e racchiude al suo interno in netto contrasto con le sfumature blu cobalto che si trovano al di là di questa linea di terra.

Un vero paradiso terrestre, che costituisce il più grande atollo delle Tuamotu e uno dei più grandi del mondo, tanto che potrebbe contenere l’intera isola di Tahiti.

È formato da lingue di sabbia, piccoli motu e isolotti che formano un immenso anello di terre emerse, ricche di palme, nel bel mezzo dell’oceano, che lo rendono uno degli scenari più belli che si possano ammirare. Il suo nome in polinesiano significa “cielo senza fine”, sembra infatti che il cielo sia un tutt’uno con il turchese del mare, tanto che le imbarcazioni a distanza ravvicinata appaiono sospese nel nulla.



Qui tra le attività più praticate, ed immancabili, è quella delle immersioni. Infatti le barriere coralline di queste isole sono state classificate tra le più belle del mondo. Rangiroa offre spiagge dalla bellezza indescrivibile, alcune caratterizzate da una colorazione della sabbia che tende al rosa.

E’ qui che si trova la Laguna Blu, una piccola laguna che si sviluppa all’interno della più grande laguna dell’atollo di Rangiroa e, come suggerisce il suo nome, sembra una vera piscina.

La sua bellezza è dovuta ai piccoli motu che la circondano, essendo protetta dalle correnti oceaniche e per i fondali bassi, ha un colore dalle gradazioni di blu, tanto da sembrare un dipinto ad acquarelli.



Tutto questo la rende uno dei posti più belli che la natura possa offrirci. Un atollo incantato, tra lingue di sabbia ed una vegetazione lussureggiante. Una terra lontana che mostra cosa sia un vero paradiso.