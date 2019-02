Donnavventura: alla scoperta di Parigi con la mitica 2CV

Una delle più belle città del mondo ed anche tra le più romantiche: Parigi . La capitale francese è meravigliosa dal mattino, quando si sente nell’aria il profumo di pain au chocolat, alla sera, quando è illuminata dalle scintillanti luci della Tour Eiffel. Insomma, è incantevole in ogni momento della giornata ed in tutte le stagioni. Donnavventura è andata alla scoperta di questa città a bordo della mitica 2CV.

Il tour di questa metropoli parte da una delle sue vie più famose, Avenue des Champs-Elysèes. Da qui in prospettiva si vede il monumentale Arc du Triumph voluto da Napoleone per celebrare la battaglia di Austerlitz.



Ma da oltre un secolo, il simbolo di Parigi è la celebre torre Eiffel. La sua costruzione sollevò numerose critiche, ma nonostante questo ha da sempre posseduto un fascino misterioso che oggi la rende l’attrazione principale di questa città.



Al calar del sole Parigi si accende di infinite luci che la rendono brillante e scintillante, ed a quest’ora il museo del Louvre pare austero e silenzioso. È uno dei musei più famosi al mondo, visitato ogni anno da otto milioni di visitatori e che ospita la celeberrima Gioconda. Poco distante dal museo del Louvre spicca il centro nazionale d’Arte e Cultura, il Centre Georges Pompidou.



I parigini amano tutti i locali che caratterizzano la città, bar, ristoranti e caffè con i tavolini all’aperto. Saint-Germain-des-Prés è uno dei quartieri più famosi della capitale parigina che ospita lo storico Cafè de Flore da sempre frequentato da intellettuali ed artisti. Ma degni di citazione e di una visita, sono senza dubbio il quartiere di Montmartre e Pigalle. Il Marais dall’architettura pre-rivoluzionaria conservatasi nel tempo è un delizioso quartiere in tipico stile parigino, caratterizzato da tanti piccoli negozietti ed una tra le piazze più poetiche di tutte, Place des Vosges.



Un’altra celebre piazza è Place de l’Operà, dominata dal famoso teatro dell’opera. Quando in altre città si comincia ad andare a dormire, a Parigi inizia il divertimento! Questa città offre davvero di tutto, tra cui il mitico Moulin Rouge.



Parigi è una città entusiasmante, romantica, scenario di numerosi film e ispirazione per libri di autori senza tempo. Una città che merita di essere visitata e vissuta ed è fondamentale non prendere l’aereo di ritorno senza aver prima assaggiato il suo mitico pain au chocolat.