Miami Beach: la porta dell’America, tra arte, spiagge e musica

South Beach brulica di vita a qualunque ora del giorno e della notte, con i suoi alberghi lussuosi e i rinomati ristoranti che garantiscono un’esperienza culinaria di altissimo livello. Questa è anche la zona frequentata dalle celebrities che popolano i party più esclusivi. Ocean Drive è il cuore di South Beach, una delle più famose strade degli Stati Uniti, un’interminabile rassegna di auto vintage, venditori ambulanti, turisti e edifici art deco. Già perché Miami Beach è anche arte e lo si evince facendo una passeggiata nell’Art Deco historic distric, una delle più vaste zone degli Stati Uniti inserite nel Registro nazionale dei luoghi storici. Tutte le strutture alberghiere sono accomunate da caratteristiche ben definite: pareti ricurve, cornicioni a sbalzo arrotondati, finestre ad oblò e parti di vetro per far penetrare la luce dall’esterno. Ciò che rende l’art deco di questa città così speciale e così apprezzata dai turisti di tutto il mondo è il modo in cui l’esuberanza tipicamente americana è moderata dal senso di decoro dell’epoca del jazz.



Ma Miami Beach è anche spiagge e clima mite tutto l’anno e così il team ne ha approfittato per un po' di relax e una visita alle iconiche torrette di avvistamento sparse lungo le spettacolari spiagge di South Beach! E’ un vero crocevia tra Caraibi e America Latina e lo si può dedurre da alcuni quartieri che tengono vive le tradizioni ispaniche, come Little Havana o Litte Haiti; ed è proprio questo mix perfetto che rende la città così interessante sia di giorno che di notte! La musica è un’autentica fusione di generi, dal raggae alla salsa, dall’hip hop alla techno, fino ad arrivare al popolare raeggaton, un coinvolgente mix di sonorità dal ritmo sensuale.

Ogni angolo di questa città sembra il set di un film e i cinefili si ricorderanno bene delle numerose pellicole ambientate qui, dal celebre Scarface di Brian De Palma, che consacrò il talento di Al Pacino, alla esilarante commedia Tutti Pazzi per Mary, con protagonista la bella Cameron Diaz.



Porta d’ingresso per l’America, Miami Beach è un’esplosione di vita, di arte e di cultura. Una meta in grado di stupire e affascinare qualunque tipo di viaggiatore.