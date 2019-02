Donnavventura in Madagascar: a tu per tu con le balene

Qui un gruppo di ricercatori si occupa dello studio del loro comportamento. Sono loro che riescono a riconoscere quali sono gli esemplari di questi grandi cetacei che si recano in queste acque per riprodursi. È infatti proprio nel canale tra l’isola di Saint Marie ed il Madagascar che le megattere transitano tra luglio e ottobre. È nei colori e nei segni della pinna caudale di questi animali che si nasconde la propria “carta d’identità” che permette di distinguerli l’uno dall’altro. Vedere le balene nuotare nelle acque è uno spettacolo che testimonia la grande bellezza della natura.

Le balene lasciano le zone fredde dove si nutrono per recarsi nelle acque calde per riprodursi. Il loro continuo movimento è studiato dai ricercatori, che monitorizzano il tragitto e individuano quanti sono gli esemplari che fanno sempre ritorno in questo mare.



Le balene hanno scelto queste acque come loro habitat naturale. Qui nuotano indisturbate, anche se è importante non interferire con il loro passaggio. I piccoli al momento della nascita pesano una tonnellata e sono lunghi circa cinque metri. Dalla propria madre succhiano cento litri di latte al giorno, un latte molto grasso, che permette loro di crescere visibilmente, acquisendo addirittura cinquanta chilogrammi e venti centimetri di lunghezza quotidianamente.



Gli esemplari maschi sono famosi per il loro canto, un suono udibile a distanza di chilometri. E’ questo il loro linguaggio, un modo molto articolato di comunicare.

Il lavoro dei ricercatori è appassionante e permette di apprezzare e scoprire la natura. Un lavoro importante per la natura stessa e per i suoi esseri viventi che meritano rispetto e che devono essere tutelati.



Il tramonto dalle spiagge di quest’isola è rassicurante e dona al paesaggio infiniti colori e sfumature.