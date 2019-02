Donnavventura: la Grecia e le Isole Ionie

Una regione angusta, che sin dal XI° secolo ha attirato eremiti, che si sono arrampicati sulle pareti scoscese di enormi pinnacoli rocciosi, rifugiandosi dapprima in nicchie e grotte, per dedicare la vita alla preghiera e alla meditazione spirituale e che successivamente hanno edificato monasteri in cima a queste guglie millenarie.



Lasceremo il cuore della Grecia per raggiungere il mare e l’isola di Lefkada, che ammireremo anche dall’alto lanciandoci con il parapendio.

Numerose sono le sue spiagge degne di nota, a partire a da quella di Mikros Gialos situata lungo il versante sud orientale dell’isola, nei pressi dell’abitato di Poros. Raggiungeremo la vicina Meganisi, con le sue costa frastagliata che si apre in baie dall’acqua cristallina.



La tappa successiva sarà Cefalonia con i suoi graziosi paesini come Fiskardo e Assos, che sorge su di uno stresso istmo di terra, collegato all’omonima penisola. A poca distanza si trova la bella spiaggia di Myrtos, la più celebre dell’isola, incastonata fra un’alta parete verticale, punteggiata da una sparuta vegetazione e il mare con il suo colore azzurro intenso.



Andremo alla scoperta di Itaca, patria di Ulisse, un’isola tranquilla e piacevole da visitare, che incanta per la bellezza dei suoi scorci e per la sua atmosfera placida. Rientreremo a Cefalonia e dal molo di Lixuori ci imbarcheremo su di un piccolo peschereccio per una giornata di pesca e poi, in una fascinosa azienda vinicola dell’entroterra, assisteremo a danze e canti tradizionali.



L’appuntamento con la quarta puntata di Donnavventura da Venezia alla Terra del Sol Levante è per domenica 10 febbraio alle 13.50 su Rete4.