Donnavventura: la nuova spedizione parte da Venezia

Ci sposteremo al Lido, quella sottile lingua di terra che separa la laguna dal Mar Adriatico e qui vedremo l’iconico hotel Excelsior che ha ospitato, nel 1932, la prima Mostra Internazionale dei Cinema. Raggiungeremo le isole natie, quelle che per prime furono abitate al tempo delle invasioni barbariche, a cominciare da Burano famosa per le case dei pescatori dipinte con colori vivaci e per i raffinati merletti.

Collegata a Burano da un ponte c’è l’isola di Mazzorbo dove, nella tenuta Venissa, viene coltivato il vitigno dorona, l’unico autoctono di Venezia, dal quale nasce un vino dal colore dorato e dalla forte personalità.



Tappa successiva Murano, dove visiteremo la vetreria artistica New Murano Gallery, moderna espressione della tradizione muranese, e nella sua fornace vedremo come nascono queste preziose opere d’arte in vetro. Riprendiamo il motoscafo per raggiungere l’altro versante della Laguna, dirette verso l’isola di San Clemente, dove si trova l’esclusivo hotel Kempinski e poi sperimenteremo la voga veneta, nata qui in laguna.



Curioseremo nel mercato del pesce di Rialto, proprio alle spalle del celebre ponte, per raggiungere poi il Sestriere Cannaregio, dove si trova il prestigioso Grand Hotel dei Dogi, che vanta uno dei più grandi giardini di Venezia. Andremo alla scoperta del Quartiere ebraico, uno dei più antichi e meglio conservati della città e poi conosceremo l’antica fornace Orsoni dove si realizzano preziose tessere da mosaico con foglie d’oro. Al Lido caricheremo la carovana su di una chiatta dalla quale saluteremo Venezia prima di partire alla volta della Croazia.



L’appuntamento con la seconda puntata di Donnavventura - Da Venezia alla Terra del Sol Levante è per domenica 27 gennaio alle 13.45 su Rete4.