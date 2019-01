Donnavventura: luci e colori dal Giappone

Uno spettacolare tunnel scintillante conduce di fronte alla più maestosa installazione luminosa del Giappone, una superficie interamente costituita da luci led ad alta tecnologia, che danno vita a temi diversi ogni anno, i protagonisti di questa stagione sono il monte Fuji e il folklore giapponese. Da qui aggiungeremo Seki, città famosa da secoli per la forgiatura delle katana, le mitiche spade dei samurai e vedremo i mastri forgiatori all’opera con fucina e martelli.



La tappa successiva sarà la penisola di Shima dove incontreremo le pescatrici ama. Si tratta di nuotatrici straordinarie che pescano in apnea raggiungendo profondità ragguardevoli, usando tecniche di immersione che vengono tramandate da secoli. La penisola di Shima e la baia di Ago che ne fa parte, sono famose anche per la coltivazione delle perle che è nata proprio qui, grazie all’intuizione di Mikimoto Kokichi, che per primo riuscì nell’intento di ottenere una perla coltivata nel1893. Navigando nelle calme acque della baia vedremo le chiatte di bambù utilizzate per questo tipo di coltivazione e anche quelle dedicate alla coltivazione di alghe.

Shima, nel 2016, ha ospitato un importante vertice internazionale del G7 e noi ricalcheremo i passi dei capi di stato che vi parteciparono. Il Parco Nazionale di Ise-Shima è conosciuto soprattutto per i suoi santuari scintoisti, i più venerati del Giappone, primo fra tutti l’Ise Jingu, un complesso costituito da oltre un centinaio di santuari minori, mentre le strutture principali sono il naikū "santuario interno" dedicato ad Amaterasu Omikami, divinità del sole e progenitrice della famiglia imperiale e il gekū, il "santuario esterno", dedicato a Toyouke Omikami, divinità della prosperità, delle messi e della casa.



A Toki vedremo come nasce la famosa ceramica mino-yaki e poi raggiugeremo lo storico villaggio di Seki Juku, una stazione di sosta per il pellegrini che raggiungevano il santuario di Ise.

Faremo ritorno a Nagoya, la città da cui era cominciato il nostro viaggio e qui assisteremo ad un movimentato e divertente spettacolo di kabuki moderno.



