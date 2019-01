Donnavventura: il fascino del Giappone Centrale

Partiremo da Nagoya, la città più importante della zona, dove scopriremo il suo castello, edificato tra il 1500 e il 1600 dalla famiglia Tokugawa una delle più importanti famiglie feudali del Giappone che governò il Paese nel periodo Edo. Vivremo l’emozione di indossare il kimono, il prezioso abito tradizionale che le signore giapponesi portano nelle occasioni importanti e visiteremo il Giardino Shirotori, dove prenderemo anche lezioni di ikebana, l’arte dalla composizione dei fiori.



Lasciata Nagoya viaggeremo con il piccolo treno di lusso Nagara, per raggiungere Gujo Hachiman, situato tra le montagne, nel cuore della prefettura di Gifu. Sul punto più alto dell’altura che viene localmente chiamata Shiroyama, sorge il bel castello che dà il nome alla cittadina.

Gujo Hachiman è famosa per i suoi incontaminati corsi d’acqua ma anche per la produzione di repliche alimentarli, ovvero le copie di piatti e alimenti che si trovano generalmente nelle vetrine dei ristoranti giapponesi.



Proseguiremo il nostro viaggio arrivando all’estremità nord orientale della prefettura di Gifu, in una zona montagnosa, dove si trova il villaggi di Shirakawa-go con con le case caratteristiche case in stile Gassho-zukuri, dai grandi tetti spioventi, in paglia.

Sperimenteremo una delle prelibatezze culinarie per cui questa zona è famosa, il manzo di Hida, una carne pregiata il cui tratto distintivo è l’alto grado di marezzatura, che la rende morbida e succulenta, e dopo questo pranzo luculliano pedaleremo con il bizzarro Gattan go, una bicicletta su rotaie.



La nostra tappa successiva sarà la storica città di Takayama dove ci tufferemo nel colorato mercato mattutino di Miyagawa, alla scoperta di prodotti locali, bancarelle, gustose specialità e curiosi oggetti di artigianato. A Takayama si svolge una grandiosa sfilata di carri storici che durante l’anno, sono conservati al museo Yatai Kaikan dove troveremo ad attenderci i bambini e ragazzi che suonano durante la parata.

Scopriremo come si produce il sakè ed infine ci dedicheremo alla meditazione nel tempio buddista Zenko-ji.



L’appuntamento con la prima puntata di Donnavventura Speciale Giappone Centrale è per domenica 6 gennaio alle ore 13.45 e in replica venerdì 11 gennaio dopo Quarto Grado, sempre su Retequattro.