Donnavventura: da Venezia alla terra del Sol Levante

Donnavventura riparte con una nuova, avvincente spedizione che va da Venezia alla terra del Sol Levante, navigando attraverso il Mar Mediterraneo, il Mar dei Caraibi , e da lì volare in Giappone . La partenza è da Venezia, una città che non ha bisogno di presentazioni perché è una delle più belle e affascinati del mondo.; è unica per il fatto di essersi sviluppata su di una serie di isole come la colorata Burano e Murano, famosa per i suoi vetri preziosi.

Lasceremo l’Italia per entrare in Croazia ed andare alla scoperta della sua costa e delle isole Incoronate fra le quali si naviga in catamarano. Sarà poi la volta delle isole ioniche greche, come Lefkada, Cefalonia e Zante dove si trova la celebre spiaggia del Navagio, incastonata fra alte pareti di roccia bianca. Sosta veloce ad Atene e poi si tornerà a navigare fra le Cicladi, dove la bianca Santorini ci lascerà senza fiato.



Saluteremo il Mediterraneo per volare nel Mar dei Caraibi, prima tappa la Repubblica Dominicana con la penisola di Samanà e la bella isola di Saona; dopo di che raggiungeremo le British Virgin Island, un territorio inglese d’oltremare costituito da una sessantina di isole e conosciuto a livello internazionale, per le sue spiagge bianche, le insenature nascoste e per quel mare azzurro e caldo che lo lambisce.



Un altro gruppo di isole ci attende, le cosiddette ABC, Aruba, Bonaire e Curacao che facevano parte delle Antille Olandesi, un arcipelago dalla straripante bellezza, dove l’estate dura tutto l’anno e l’acqua è caldissima. Faremo base per qualche giorno a Bogotà, la capitale della Colombia con il suo colorato quartiere storico di La Candelaria, per poi volare dall’altra parte dell’oceano e raggiungere il Giappone.



Sarà Tokyo ad accoglierci e subito ci tufferemo nel suo quartiere più esclusivo, Ginza, dove i brand italiani e internazionali del lusso e della moda si susseguono uno dopo l’altro, con le loro vetrine scintillanti. Prenderemo il treno super veloce della linea Shinkansen per raggiungere Kyoto, precedente capitale del Paese e città dalla storia millenaria. Anche Nara è stata capitale per un periodo e qui visiteremo il Todai-ji, uno dei templi più famosi e significativi del Giappone e poi saremo circondate dalle centinaia di cervi che vivono liberamente in questa piccola e accogliente città.



Il Paese del Sol Levante sarà ’ultima tappa della nostra spedizione ma… riavvolgiamo il nastro e ripartiamo dall’inizio, ovvero dai tanti eventi di selezione, organizzati in tutta Italia, per trovare le protagoniste di quest’anno, culminati nelle finali di La Thuile dove sono state convocate le migliori 100 ragazze. Dopo un intenso weekend di prove, guida fuoristrada, atletiche, tecniche, è stata selezionata solo una decina di super-finaliste, che ha affrontato la settimana di addestramento e fra queste sono state scelte le protagoniste partite da Venezia.



