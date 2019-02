Donnavventura: in navigazione tra le isole della Croazia

Raggiungeremo Biograd na Moru, meglio conosciuta come Zaravecchia e poi proseguiremo fino a Marina Agana dove ad attenderci troveremo il nostro catamarano, con il quale andremo alla scoperta delle isole della Croazia, a partire dalle Kornati, le isole Incoronate. Si tratta di un gruppo insulare composto da circa 150 fra isole, isolotti e grossi scogli che sono disposti idealmente in quattro file, che corrono parallelamente alla costa. Sono di origine carsica, per questo motivo la natura del paesaggio è rocciosa, spesso di un bianco intenso, e dalla ruvida bellezza. Navigheremo tra le isole attraccando in porticcioli e gettando l’ancora in piccole baie dall’acqua turchese, per tuffarci e godere della meraviglia di questo tratto di Mar Adriatico.



Conosceremo l’isola di Vis, che grazie alla sua posizione strategica fu un caposaldo della colonizzazione Greca, sul suo territorio sono presenti ancora molti reperti archeologici risalenti a quell’epoca. Fino al 1989 l’isola è stata una base navale militare, il che l’ha resa inaccessibile per molto tempo, cosa che le ha permesso di conservarsi intatta, sia da un punto di vista naturalistico che architettonico e oggi incanta i viaggiatori con il suo ricco patrimonio culturale, la sua bellezza e le atmosfere autentiche dei suoi piccoli porti, come Kut e Komiža.



Continueremo a navigare raggiungendo l’isola di Hvar, con la sua maestosa fortezza spagnola e l’isola di Brač, con la celebre spiaggia Zlatni Rat che in croato significa Corno d’Oro: una lunga lingua di sabbia, che si protende fra due baie, in prossimità di Bol, sulla costa meridionale dell’isola.



Lasciato il catamarano a Marina Agana riprenderemo la carovana arrivando a Trogir, per poi proseguire in direzione di Spalato, città dal passato importante. Visitando il suo centro storico è come se i suoi oltre 2000 anni di storia scorressero tutti davanti agli occhi, dall’antico Peristilio che cinge la piazza, alle architetture romaniche, gotiche, rinascimentali, sino a quelle più moderne integrate armoniosamente nell’insieme.



L’appuntamento con la terza puntata di Donnavventura - Da Venezia alla Terra del Sol Levante è per domenica 3 febbraio alle 13.50 su Rete4