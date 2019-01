California: a Venice Beach con Donnavventura

Accanto alla zona sud di Santa Monica, vicino alla Pacific Coast Highway c’è Venice Beach. Questa località venne fondata nel 1905 dall’eccentrico milionario Abbot Kinney che si ispirò alla sua città italiana preferita, Venezia.



Venice Beach è nota per essere un oceano di colori. In questa località, famosissima è Venice Boardwalk una vera e propria vetrina del bizzarro, la famosa passerella lungomare che costeggia la spiaggia e che è la vera attrazione di Venice Beach. È un continuo susseguirsi di personaggi stravaganti che sfoggiano i look più bizzarri. Ci sono turisti in bicicletta, musicisti, ballerini, culturisti, fanatici del fitness e persone curiose ed affascinanti che in puro stile californiano riescono a divertire i viaggiatori.



È molto di più di una semplice località balneare affacciata sull’Oceano Pacifico, è una dimensione a se stante che rappresenta uno spaccato di vita californiana tra i più dinamici, intriganti e bizzarri… non a caso per queste sue caratteristiche fa da sfondo a molte pellicole cinematografiche e video musicali. Una località dai mille colori che trova la sua massima espressione nel Venice Beach Graffiti Park, una zona dove tutti i locali, negozi e palazzi sono la tela preferita per gli artisti della street art.



Qui a Venice Beach non possono mancare gli skater, perché è proprio qui in California che tra gli anni 40’ e 50’ nacque lo skateboarding per mano dei surfisti che volevano intrattenersi quando in mare non c’erano onde. Il Venice Skate Park è infatti sempre affollato da giovani professionisti che stupiscono con le loro evoluzioni e bambini che sono dei veri e propri talenti in erba che non si lasciano intimorire! Insomma, Venice Beach è il palcoscenico di artisti di strada e di personaggi che incantano per le loro stranezze.



Una vera propria istituzione di Venice Beach è il Cadillac Hotel dove hanno dormito personaggi illustri e soggiornato produzioni famose… del resto Hollywood è proprio a due passi! E dal rooftop di questo mitico hotel, il paesaggio è mozzafiato e si può ammirare tutta Venice Beach dall’alto.



Lungo la spiaggia vi è una pista ciclabile sempre molto frequenta fin dalle prime ore dell’alba. La California è la patria dei surfisti, ma è in particolare modo a Venice Beach che si concentrano gli amanti di questo sport, è qui infatti che ci sono le onde perfette anche per i principianti.



Insomma, Venice Beach è una perla della California, una località frizzante, divertente e davvero tutta da scoprire.