Donnavventura nel paradiso delle Seychelles 

Seychelles è un arcipelago tropicale composto da ben 115 isole bagnate dal meraviglioso Oceano Indiano a cavallo dell'Equatore. Un luogo di pace e serenità dove splende sempre il sole, in cui tempo sembra essersi fermato. È l’habitat ideale per decine di specie endemiche di animali, con una natura senza pari che esplode incontrastata, tanto da diventare patrimonio Unesco.

Le spiagge, una più bella dell’altra, sono meravigliose distese di sabbia caratterizzate da massi di granito che affiorano dalle acque come un dono del mare. Qui, Madre Natura è stata veramente generosa!

Le tre isole delle Seychelles più grandi e più celebri sono Mahé, Praslin e La Digue, dove si trovano alcune tra le spiagge più belle del mondo.

Mahè è l’isola-capitale in cui si trova la principale città di tutto lo Stato delle Seychelles: Victoria, una capitale viva tutto l’anno e popolata dai seychellesi, abitanti dal sorriso raggiante e sempre pronti ad accogliere in festa i turisti più curiosi di conoscere la cultura creola.

Quest’isola è la più grande dell’intero arcipelago e, nel suo entroterra, la natura forte e verde fa da padrona.

Il Coco De Mer è una tipica palma solo di questi luoghi, incredibilmente rara, che può arrivare sin a 800 anni d’età. Molto famoso il “frutto proibito” di queste piante, noto come Coco d’Amour, sia per la sua bizzarra forma ,è il seme più grande al mondo, sia perché viene considerato un potente afrodisiaco.

Attività molto apprezzate dai più atletici sono gli sport acquatici come il surf e il kitesurf che si possono effettuare nella baia di Anse Intendance.

Accanto a quest’isola sorge Eden Island, isola artificiale che, come dice il nome, è un paradiso per turisti che desiderano godersi una vacanza tra lusso e confort.

Le Seychelles sono un piccolo mondo di coralli, colori e sfumature in cui si respira un'"estate eterna".

Praslin è l’isola perfetta per gli esploratori: qui, il mare è magnifico, cristallino e scenografico, con spiagge della portata di Anse Lazio e Anse Georgette. Un’insenatura magica, così selvaggia e incontaminata, dominata solamente dalla flora e la fauna che vi abitano.

Obbligatorio un tuffo dall’isolotto di Saint Pierre, nelle vicinanze di Praslin, un vero e proprio gioiellino microscopico nell’oceano Indiano.

Nella piccola La Digue si respira un’atmosfera celestiale; attorno sfila un paesaggio incredibile, di gran contrasto tra il verde di una natura folta e rigogliosa e l’azzurro acceso dell’acqua che si mischia con quello del cielo.

Qui si trova Anse Source d’Argent, la spiaggia simbolo delle Sychelles. Le sue rocce di granito plasmate dal vento sono iconiche, come anche la barriera corallina.

Un’altra isola da non perdere è l’isola di Sainte Anne, la riserva marina più importante del luogo, dove è possibile ammirare dai piccoli pesci più stravaganti e variopinti, fino ai big shark.

Altro tour tra gli azzurri imperdibili è quello nelle isole di Felicitè e di Patisur.

Sicuramente, l’isola di Curieuse è una tappa fondamentale per gli amanti degli animali. Su quest’isoletta, difatti, si può “ far amicizia” con le inconfondibili tartarughe marine, magnifici animali oversize che popolano questi luoghi.

