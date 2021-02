Donnavventura: Mozambico, la terra dei contrasti

Il Mozambico, ufficialmente Repubblica del Mozambico è uno Stato sovrano dell'Africa orientale . Ex colonia del Portogallo e indipendente dal 1975, la sua popolazione appartiene ad un gruppo etnico composto da una miriade di etnie diverse, ma tutte accomunate da una felicità contagiosa, da un sorriso esuberante che, con la loro curiosa parlata dallo slang portoghese, trasmettono buon umore e allegria!

Situato all’estremità settentrionale de paese, si trova il piccolo villaggio di Ngoma, composto da capanne di paglia e bambù. Ed è proprio a pochi chilometri, accanto a questa semplicità estrema, che si erge una delle location più esclusive e lussuose del paese: Diamonds Mequfi Beach Resort.

Questo resort, luogo raffinato ed elegante, è il perfetto connubio tra comfort e natura. È una “scacchiera" di ville modernissime tra le dune sabbiose che fanno capolino in una speciale piscina ovale e in un ristorante d’eccellenza, dove si possono gustare piatti dai sapori gustosi e ricercati.

La spiaggia di Mequfi si estende a partita d’occhio tra l’azzurro del mare, ideale per una cavalcata tra il profumo pungente della brezza marina, e una verde foresta di mangrovie di grande contrasto. È anche il luogo perfetto per sfrecciare veloci cimentandosi nel kart sailing, e poi pagaiare tra le mangrovie, seguendo corridoi naturali che sfociano nel mare cristallino.

Può essere anche la base di partenza per escursioni non lontane, come per esempio un safari nel famoso Parco Nazionale di Gorongosa tra leoni, elefanti e giraffe, o un’escursione nell’arcipelago delle isole Quirimbas, dove si trova Ibo Island, con le sue candide lingue di sabbia, che costituiscono un vero e proprio santuario naturale che sparisce nelle acque turchesi durante l’alta marea.

Inoltre, in base alla stagione e con un po’ di fortuna, è possibile avvistare le balene, o meglio, le megattere, che ogni anno transitano dai freddi mari antartici verso quelli più caldi dell’equatore per la stagione dell’accoppiamento.

Il Mozambico offre esperienze splendide a contatto con una straordinaria natura e una popolazione meravigliosa e accogliente.