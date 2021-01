Donnavventura: Livigno, gemma tra le montagne

Siamo in Alta Valtellina ad un passo dal confine svizzero a circa 1800 metri di al-titudine, ci troviamo a Livigno , una località suggestiva incorniciata dalle monta-gne che si ergono fiere intorno a lei come a volerla proteggere. Il borgo si trova in un’ampia valle caratterizzata da un clima particolarmente fresco e piacevole d’estate, e molto rigido d’inverno, quando il termometro raggiunge addirittura i meno trenta gradi!

Livigno non è solo nota per la sua bellezza, ma per l’incredibile scelta di attività che si possono fare. È la destinazione ideale per chi ama praticare sport. Si può scegliere tra il trekking, l’arrampicata e gli sport acquatici come la canoa, il ka-yak ed anche un’esperienza in sella ad una bicicletta con la possibilità di optare per la modalità elettrica.

In inverno, quando cade la neve e colora tutto di bianco, si disegna un paradiso per gli amanti dello sci e delle ciaspole, con le quali si possono percorrere sentieri e pendii di diversa difficoltà. Camminare sulla neve fresca sprofondando legger-mente nella sua morbidezza è fantastico!

Donnavventura: tra le nevi di Livigno Donnavventura 1 di 15 Donnavventura 2 di 15 Donnavventura 3 di 15 Donnavventura 4 di 15 Donnavventura 5 di 15 Donnavventura 6 di 15 Donnavventura 7 di 15 Donnavventura 8 di 15 Donnavventura 9 di 15 Donnavventura 10 di 15 Donnavventura 11 di 15 Donnavventura 12 di 15 Donnavventura 13 di 15 Donnavventura 14 di 15 Donnavventura 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ma non finisce qui ciò che Livigno ha da offrire. Se è facile definirla una meta incantevole e affascinante, è altresì facile chiamarla bizzarra: è proprio qui, ad oltre 1800 metri che si possono fare meravigliose passeggiate in sella a cavalli dalle bionde criniere o al fianco di simpatici lama e alpaca. Questi fantastici animali hanno trovato la loro casa proprio qui, nel cuore di Livigno, grazie ad un’amica di Donnavventura dell’agriturismo La Tresenda. Cavalcare circondati dal bianco della neve, è sicuramente un’esperienza che non capita tutti i giorni e… da non lasciarsi sfuggire.

Livigno non è famosa solo per gli sport invernali e per le attività estive, lo è anche per lo shopping. La grande via commerciale si sviluppa tra antiche case contadine con balconi in legno colorati da fiori di campo nelle stagioni calde e imbiancati dalla neve e illuminati dalle luci tipicamente natalizie nel periodo invernale.

Livigno è altresì conosciuta perché è zona franca e dunque gode di particolari facilitazioni. Questo significa che qui si ha la possibilità di acquistare ad un ot-timo prezzo una serie di merci come strumenti elettronici, apparecchi fotografi-ci, benzina, profumi ed altri prodotti.

Livigno è anche all’avanguardia: oggi più che mai è importante volgere la propria attenzione al rispetto della natura e uno dei modi migliori per farlo è viaggiando elettrico. Qui a Livigno ci sono ben otto postazioni pubbliche per la ricarica delle autovetture, ma anche molti hotel sono già attrezzati per la ricarica.

Una perla dell’alta Valtellina, bianca d’inverno e verde d’estate; una meta ideale per tutti, grandi e più piccoli.