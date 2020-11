Donnavventura: viaggiare elettrico in Svizzera

Un tema di giorno in giorno sempre più importante è il tema “green”, all’insegna del rispetto per l’ambiente, che Donnavventura ha tradotto anche nel viaggiare elettrico. La Svizzera a tal proposito è molto ben organizzata, infatti sul suo territorio le stazioni per la ricarica di energia non mancano.

La Svizzera vanta una natura mozzafiato, panorami imperdibili, città all’avanguardia e cittadine molto affascinanti.

Dirigiamoci a Bellinzona, la capitale del Canton Ticino. Sorge in una posizione strategica all’ingresso delle valli che conducono ai principali valichi alpini, lungo una via battuta da sempre, in quanto punto di passaggio dall’Italia ai Paesi oltralpe e viceversa.

Castel Grande è il più antico e imponente castello di Bellinzona e sorge su di un poggio abitato fin dall’era neolitica. La prima fortificazione risale al IV secolo, ma nel corso degli anni è stata distrutta e ricostruita sino a raggiungere la struttura attuale che risale invece al XII - XIII secolo.

È caratterizzata da due alte torri, la torre bianca e la torre nera, e da un’ampia cinta muraria che racchiude in se il cortile interno.

All’interno della torre bianca si trova una suite esclusiva, dove è possibile soggiornare solo alcuni giorni l’anno. È caratterizzata da un design moderno e ricercato, volutamente in contrasto con la lineare severità della struttura che la ospita. Castel Grande è però solo uno degli elementi che costituiscono un’importante opera difensiva, che comprende altri due castelli, varie torri e una lunga cinta muraria. L’intero complesso fu edificato intorno al 400 per volere dei duchi di Milano, in questa strozzatura che costituiva un passaggio obbligato della Valle del Ticino al fine di impedire ai confederati svizzeri di avanzare verso sud.

Il castello di Montebello sorge a un’altitudine intermedia di 90 metri, mentre a 230 metri, sopra il livello della città, si trova Sasso Corbaro.

I tre castelli di Bellinzona costituiscono un mirabile esempio di architettura militare medievale, per questo motivo inseriti dall’Unesco tra i patrimoni mondiali dell’umanità.

Segue un posto magico: la Val Verzasca. Tra le valli ticinesi è la valle che ha mantenuto le sue caratteristiche più autentiche, fatte di villaggi di pietra arroccati sulle sue pendici e l’aspetto rurale che si è mantenuto tale in virtù della sua collocazione geografica, che l’ha resa difficilmente raggiungibile dai conquistatori del passato.

La Valle è attraversata dal fiume Verzasca, da cui prende il nome, che grazie alle sue acque dal colore verde cristallino, dovute alle tipiche rocce levigate dei fondali, è stata soprannominata “Caraibi svizzeri”.

Corippo è il comune più piccolo della Svizzera, ed è il villaggio che più è riuscito a mantenere le caratteristiche tipiche della Val Verzasca; per questo è stato dichiarato monumento d’importanza nazionale. Con le sue tipiche case di pietra addossate le una alle altre è un paesaggio da cartolina.

La Svizzera, incastonata tra le Alpi, è un susseguirsi di villaggi pittoreschi, città d’arte e cultura, e natura incontaminata. Una meta da non lasciarsi sfuggire.