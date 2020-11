Donnavventura: il Canada e i suoi colori

Il lago Sacacomie e la sua fitta foresta di alberi dal legno duro, per lo più abeti e aceri, sono un significativo esempio della natura canadese.

La variopinta regione della Mauricie si estende per 40.000 chilometri quadrati sui due versanti del fiume San Lorenzo fino al cuore della foresta boreale.

Qui si apre uno scenario dalla bellezza indescrivibile; durante il foliage il paesaggio del Quebec diventa pieno di colori che attrae i viaggiatori più romantici, incapaci di resistere al richiamo delle sfumature calde e accese che tingono le chiome degli alberi. Il primo scorcio di autunno regala dei colori unici: le foglie degli aceri, per effetto dello sbalzo climatico che intercorre tra notti gelide e pomeriggi primaverili, diventano rosse ruggenti, colorando l’enorme distesa dei protagonisti canadesi, gli alberi. Immergersi nella natura attraverso una passeggiata a cavallo o navigando le acque del lago Sacacomie, è un’esperienza unica e penetrante, soprattutto se fatto al momento del tramonto quando la luce del sole calante avvolge tutto il paesaggio, impreziosendo la straordinaria e inimitabile natura canadese.

Donnavventura: fascino e splendore del Canada Donnavventura 1 di 14 Donnavventura 14 di 14 Donnavventura 14 di 14 Donnavventura 14 di 14 Donnavventura 14 di 14 Donnavventura 14 di 14 Donnavventura 14 di 14 Donnavventura 14 di 14 Donnavventura 14 di 14 Donnavventura 10 di 14 Donnavventura 11 di 14 Donnavventura 12 di 14 Donnavventura 13 di 14 Donnavventura 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Uno degli animali simbolo del Canada è l’alce, il più grande di tutta la famiglia dei cervi, che si distingue dagli altri esemplari per la forma dei palchi, ovvero le corna dei maschi.

La zona è popolata da moltissimi animali, compreso l’orso bruno, che guardingo e silenzioso batte i boschi. La loro mole è impressionante, può raggiungere i 300 chilogrammi e una lunghezza di due metri. Non mancano però anche i procioni, curiosi per aspetto e modo di muoversi sempre alla ricerca di cibo.



Uno dei corsi d’acqua più importanti del Quebec è quello del fiume San Mauricie.

La regione della Mauricie nella sua parte più interna si presenta come una vasta distesa di boschi, laghi e corsi d’acqua, un vero e proprio paradiso per chi ama la vita all’aria aperta.

Nelle acque dei suoi fiumi e laghi abitano operosi animali come il castoro.

Sempre in Quebec, ma nella regione di Saint Florent, ricche sono le zone agresti e le fitte aree boschive. Un paesaggio da cartolina che vede numerose specie animali; lo spettacolo di flora e fauna è davvero magnifico.

In questo territorio si trova il parco naturalistico di Cap Jaseux nella grande regione soprannominata “il regno”. Si estende per circa 100 chilometri una fitta foresta, habitat indiscusso di alci, porcospini, cervi, linci, marmotte ed orsi. Una particolarità di questa riserva è che qui si può soggiornare sugli alberi.

Seguendo il corso dell’imponente fiume San Lorenzo si raggiunge il regno delle balene. Le sue acque salmastre sono infatti ricche di plancton di cui si cibano questi animali dall’estremo fascino. Qui si possono avvistare cinque diverse tipologie di balene, tra cui la Beluga, la balena bianca, che vive qui tutto l’anno.

A Gaspè si trova il famoso faro rosso fuoco di La Martre; si tratta di un faro molto particolare: la sua struttura è in legno e funziona tramite ingranaggi a incastro ed il suo colore è tale da renderlo visibile anche quando in inverno questa zona è completamente ricoperta di neve.

Il Canada offre un viaggio suggestivo e sorprendente, fatto di colori ed emozioni. Ogni giornata si chiude con la luce del sole che facendosi sempre più calda dipinge uno scenario unico.