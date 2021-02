Donnavventura a Panarea: il giusto mix tra natura e mondanità

Ogni vacanza a Panarea dovrebbe “prendere il via” con un giro in barca, in modo tale da catturare la sua bellezza unica e i suoi scorci sensazionali con acque dalle strabilianti colorazioni che variano dal verde smeraldo, al turchese e, infine, al blu intenso. Impossibile non soffermarsi ad ammirare queste magnifiche pareti rocciose che vengono scalfite e ridisegnate dalla forza del mare trasparente e cristallino. Il fertile terreno vulcanico e il clima mite sono due degli elementi che hanno favorito la coltivazione di vigneti nel luogo, dando vita ad eccellenze enogastronomiche , tra cui vini autoctoni ideali per accompagnare gli aperitivi estivi.

Donnavventura a Panarea: tra natura e mondanità Donnavventura 1 di 17 Donnavventura 2 di 17 Donnavventura 3 di 17 Donnavventura 4 di 17 Donnavventura 5 di 17 Donnavventura 6 di 17 Donnavventura 7 di 17 Donnavventura 8 di 17 Donnavventura 9 di 17 Donnavventura 10 di 17 Donnavventura 11 di 17 Donnavventura 12 di 17 Donnavventura 13 di 17 Donnavventura 14 di 17 Donnavventura 15 di 17 Donnavventura 16 di 17 Donnavventura 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lasciandosi guidare dall’odore di zolfo si raggiunge l’isolotto Bottaro, dove si verifica l’ultimo fenomeno di origine vulcanica. Infatti, dal fondale marino fuoriescono dei gas che venendo in superficie creano delle bollicine, un vero e proprio idromassaggio naturale.

Il centro di Panarea è un pittoresco groviglio di vicoli e stradine che si insinuano tra le bianche case contraddistinte dalle tipiche finestrelle azzurre, adornate da rigogliose buganvillee che ricreano un quadro perfetto, la cui cornice è blu del mare, invidiato da tutto il mondo.

Questo gioiello naturale ha incantato artisti, scrittori, stilisti e musicisti tanto da diventare, nel corso degli anni, un vero e proprio red carpet! Frequentata da turisti facoltosi e personaggi del jet set internazionale, Panarea è diventata meta esclusiva e simbolo della mondanità più lussureggiante.

Sicuramente, uno dei locali più cool e alla moda è la Raya, famoso ristorante e discoteca, dove gustare un raffinato aperitivo vista mare.

Altra tappa essenziale nel porto di Panarea è la gelateria “Da Carola”, impossibile lasciare l’isola senza assaggiare la famosa granita siciliana, una golosità assoluta.

La vitalità isolana, affiancata dalla bellezza del paesaggio circostante, offre il soggiorno ideale sia per coloro che amano un clima di festoso divertimento, sia per coloro che fanno della loro vacanza un momento di assoluto relax, immersi nella natura e lontano dalla frenesia della routine.