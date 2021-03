Donnavventura: Dubai e la falconeria 

Dubai è la città dove tutto è possibile; capitale di uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti, regala emozioni a ogni viaggiatore. Dubai sorge lungo la costa del Golfo Persico, nella penisola araba, in un territorio desertico. È una città davvero particolare, totalmente diversa dalle grandi città europee, con i suoi alti palazzi imponenti, tra cui il suo edificio più iconico e ipertecnologico, il Burj Khalifa, uno dei più alti grattaceli al mondo.

All'esterno della Burj Khalifa, sorge un sistema di fontane, illuminate da 6.600 luci e 50 proiettori colorati. I getti d'acqua sono accompagnati da musiche arabe classiche e internazionali. Uno spettacolo che attira quotidianamente centinaia di visitatori.

Ma Dubai è anche conosciuta per i suoi meravigliosi centri commerciali, famosi per i grandi e lussuosi brand di boutique. Tra i più noti vi è il Dubai Mall, ai piedi del Burj Khalifa, uno dei centri commerciali più grandi al mondo.

Negli Emirati c’è l’abitudine di passare molto tempo all’interno dei Mall, anche solo per prendere un caffè, rilassarsi, passeggiare, e perfino sciare.

Il futurismo di Dubai assume un volto nobile quando in volo c’è un falco; ed è proprio la falconeria ad essere uno degli sport più praticati negli Emirati Arabi Uniti. Quest’arte è solitamente praticata nel deserto e semi-deserto, in tutta la regione.

La forte adrenalina che si prova al cospetto di questi grandi volatili, si unisce a un profondo senso di rispetto, che esprime al meglio le radici più antiche della cultura araba.

Numerosissime sono le occasioni, non solo per assistere, ma anche per partecipare a questo spettacolo: indossando l'apposi¬¬to guanto si prova l'emozione intensa di sentire gli artigli del rapace afferrare il cuoio, guardando da vicino il suo sguardo fiero.

Negli Emirati Arabi Uniti la falconeria, oltre ad essere un’esperienza unica nel suo genere, è una parte importante del patrimonio culturale.