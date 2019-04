Donnavventura: Locorotondo e la Tenuta del Lauro

La città è conosciuta per il suo centro storico a forma tonda, da cui ne deriva il nome. Caratterizzata da un labirinto di bianchi vicoli lastricati con case imbiancate in calce, che terminano in tetti spioventi, chiamate “Cummerse”. Passeggiando per le viuzze è impossibile non rimanere abbagliati dal bianco delle casette e dall’incanto dei suoi deliziosi balconi fioriti. Molte di queste abitazioni, disseminate nell’intero centro storico o ggi sono ristrutturate e proposte ai viaggiatori come originale struttura ricettiva. Locorotondo è riconosciuta Bandiera Arancione dal Touring Club per l’armonia delle forme e la fruibilità del centro storico. Un luogo incantevole da vivere in ogni sua sfumatura.



A pochi chilometri da Locorotondo, scopriamo una piccola oasi di pace immersa nella natura: la Tenuta del Lauro. Si tratta di una residenza esclusiva, caratterizzata da un’eleganza raffinata, circondata nel verde di allori e ulivi secolari. La Tenuta comprende undici trulli restaurati con cura, adibiti a suite, con arredi realizzati da artigiani locali nel rispetto della tradizione. Sono inoltre arricchiti da tessuti e coloratissimi oggetti di moderno design. Nella dimora è possibile rilassarsi, passeggiando tra piante e profumate spezie del giardino, lasciandosi inebriare dalle sue essenze mediterranee.



Nell’area benessere, ci si può coccolare con un massaggio fatto da esperti terapisti. Oppure si può semplicemente fare una bella nuotata nell’ampia piscina in pietra, circondata da ulivi antichi, allori e piante di fico. Fiore all’occhiello della tenuta sono le sue coltivazioni biologiche. Oltre a fornire prodotti freschi e biologici, l’orto e il frutteto propongono il recupero di antiche varietà ortofrutticole della Valle d’ Itria, cercando di non perdere i suoi sapori tipici, tramandati da secoli. Basta accomodarsi nel suggestivo giardino per gustarsi un’ottima cucina con prodotti freschissimi a chilometro zero. Soggiornare nella Tenuta del Lauro è un’esperienza unica, dove gusto e relax si incontrano, creando un mix perfetto.



La Puglia vuole proprio farsi amare. Una regione piena di storia e tradizioni, che presta particolare attenzione alla gastronomia, oltre a vantare paesaggi da cartolina.