Donnavventura: le Bahamas un vero paradiso terrestre

Il clima è temperato e piacevole, mitigato dai venti alisei e con temperature che variano dai 23 ai 25 gradi nei mesi invernali, mentre nei mesi estivi si toccano anche i 29 gradi.



Ogni tanto può capitare di imbattersi in piccoli temporali tropicali, che possono regalare la visione davvero indimenticabile di un arcobaleno sospeso in mezzo al mare, ma non c'è mai da preoccuparsi, perché dopo poco torna a splendere sempre il sole.



Poter navigare tra queste isole è il modo migliore per godere delle meraviglie che possono offrirci, gettando l'ancora di volta in volta in una baia diversa. I fondali però sono bassi e l'imbarcazione ideale è proprio il catamarano in quanto, solo una piccola parte dello scafo, in proporzione alla dimensione della barca, rimane immersa nell'acqua, consentendo di navigare in prossimità delle spiagge.



Ai Caraibi i colori fanno da padroni, dalle tonalità più accese a quelle più tenui che richiamano il colore del mare. Sono, infatti, molto curiose le marine con le classiche casette in stile caraibico contraddistinte dai colori pastello. Mentre il cuore delle isole è di un color verde smeraldo, merito della vegetazione tropicale in cui abbondano palme, fiori e felci. A volte appare un tocco di rosa shocking con l'immancabile arrivo dei fenicotteri, che popolano indisturbati queste incantevoli isole.



La capitale è Nassau, una città vivace e multietnica, dove è piacevole passeggiare e chiacchierare con le persone sempre sorridenti.



Su Paradise Island sorge l'Atlantis Hotel, che conta un numero straordinario di stanze, suite da sogno, ristoranti dalle cucine etniche più particolari, piscine, il casinò più grande del caribe ed un altrettanto considerevole parco acquatico. Tutto è maestoso e imponente, ma l'indiscusso fiore all'occhiello è l'acquario, un impressionante mondo sommerso nel quale è stata riprodotta la perduta e leggendaria città di Atlantide con quasi tutte le specie marine presenti nel reef, e non solo. Ci si sente veramente parte del mar dei Caraibi!



Insomma, il mare delle Bahamas è sicuramente uno dei più belli al mondo, un mare che affascina e quasi ipnotizza, con tutte le sue mille sfumature di azzurro.