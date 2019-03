Donnavventura: Chefchaouen, il gioiello blu del Marocco

Una piccola opera d’arte a cielo aperto, una cittadina dipinta di blu, in tutte le sue sfumature. La sua impronta spagnola, con le case imbiancate a calce, i tetti in tegole e i patii, risalgono all’immigrazione del 1494 dei profughi musulmani ed ebrei da Granada. La città fu chiusa al pubblico sino al 1920, anno dell’arrivo delle truppe spagnole. E solamente nel 1930 Chefchouen adottò il colore azzurro.



L’antica Medina è un mix di influenze arabe e andaluse, ed è caratterizzata da archi, piccole piazze e viuzze ripide che convergono nella piazza Uta El Hammam, cuore vibrante del paese.

Merita una visita la Kasbah, la fortezza fortificata che ora ospita un grazioso giardino, un museo etnografico e una piccola galleria d’arte.

Il suk offre prodotti di artigianato locale: dalle ceramiche alle borse in pelle, dalle spezie alla gioielleria in argento.

Un punto di partenza ideale per rilassarsi e andare alla scoperta degli scenari naturalistici della zona.