Donnavventura: da Aruba a Bonaire

Andremo alla scoperta dell’Arikok National Park, un’area protetta situata nella parte nord-orientale dell’isola, che comprende anche la fascia costiera, e si estende sul 20% circa della superficie del Paese.

Raggiungeremo Oranjestad, la capitale, e poi continueremo esplorando il profilo nord orientale dell’isola, quello più esposto alle correnti del Mar dei Caraibi e ai venti, che per questo motivo ha un aspetto ruvido, frastagliato, ben diverso dalle idilliache, bianche spiagge del versante opposto. A Boca Grandi rimarremo a bocca aperta di fronte alle evoluzioni aeree dei kitesurfer, che in questa baia trovano condizioni ideali di mare e di vento.

Raggiungeremo San Nicolas, una cittadina con una spiccata vocazione verso la street art; installazioni curiose e mosaici la adornano e rendono davvero piacevole passeggiare fra le sue vie.



Lasceremo Aruba per volare a Bonaire, la seconda delle isole denominate “ABC” che, insieme a Curacao, costituivano le Antille Olandesi.

Si potrebbe dire che il colore dell’isola sia il rosa, quello delle saline e quello più acceso dei fenicotteri.

Nella parte meridionale di Bonaire infatti, si trova una notevole distesa di saline, realizzate già a partire dagli anni ’30 del 1600, dagli olandesi, sfruttando la naturale bassa conformazione del territorio. Le vasche hanno tonalità di rosa che varino col variare della concentrazione di sale, creando un mosaico che va dal cipria al ciclamino.

Nell’isola vive anche un nutrito numero di fenicotteri, si stima che ce ne siano 20.000 circa, ed è emozionante osservarli ed immortalare il loro sgargiante piumaggio e la loro iconica figura.



Faremo tappa a Kralendijk la capitale del Paese con il suo bel centro storico di impronta coloniale, stile che ha mantenuto anche nelle costruzioni moderne. I suoi colori sgargianti non fanno che sottolineare, ancora una vota, lo spirito gioioso dei Caraibi. E poi ci immergeremo nell’altrettanto variopinta e vivace barriera corallina.

