Donnavventura: la California si esplora in treno

Negli Stati Uniti infatti non esistono i treni ad alta velocità a differenza dell’Europa, e c’è solo un’unica tratta ad alta velocità che collega Boston, New York e Washington, ma nel resto del Paese ci si muove poco su rotaie. Il treno ha 13 carrozze, di cui 3 attrezzate per la notte.



Una delle curiosità più interessanti di questo treno è che è “ocean-view”, ovvero costeggia l’oceano e per questo non viene utilizzato solo per spostamenti di lavoro, ma anche di svago e turismo. Il paesaggio che si scorge dai finestrini è ammaliante, un modo di viaggiare che permette di godersi lo spettacolo della costa in un modo suggestivo. Per rendere il viaggio ancora più unico si può approfittare del vagone ristorante dove vengono preparati piatti sfiziosi e appetitosi tipicamente americani. Dopo aver costeggiato l’oceano si giunge a Santa Barbara.



Santa Barbara è una cittadina costiera affacciata sul Pacifico situata a 150 chilometri a nord da Los Angeles. L’abitato si estende ancora oggi, conservando il nucleo della missione francescana, dalle pendici delle colline fino lungo il mare, correndo lungo la State Street, e giungendo al molo, il Santa Barbara Harbour. Sono molti i californiani, ma non solo, che vengono qui per qualche weekend alla ricerca di un po’ di pace per scappare dalle frenetiche metropoli.



Il suo storico molo è una delle principali attrattive di questa città che ha conservato il fascino di vecchia colonia spagnola. Lo Stearns Wharf, il molo di legno andato distrutto in un incendio nel 1998 e ricostruito due anni dopo, è ricco di negozietti, ristorantini di pesce, caffè, mentre la marina, nella quiete della sera, regala un’atmosfera distesa e vacanziera. Il clima mite, la vegetazione lussureggiante e le assolate giornate californiane, ne fanno da tempo una meta molto apprezzata e non troppo chiassosa e alla moda. Per questo motivo Santa Barbara ha guadagnato l’appellativo di American Riviera data la leggendaria bellezza del vecchio mondo nell’architettura degli edifici e nei giardini.



Per godersi al meglio questa tipica cittadina bisogna fare un giro al tramonto, ammirando cormorani e gabbiani, nonché barche di pescatori colorate dalla luce rosea del crepuscolo.



Luminosa ed elegante località costiera, alla sera si spegne in tramonti dai magici colori… ed è per questo che è una delle mete più sognate dai viaggiatori.