Donnavventura: l’isola più vicina al paradiso, la Nuova Caledonia

Il Natale si avvicina, e noi vogliamo regalarvi le immagini di un luogo magico, in-cantato dalle isole e dai colori della terra. Oggi vi portiamo in Nuova Caledonia. Terza isola del Pacifico per superficie, la Nuova Caledonia, situata a soli 1500 chilometri dalle coste australiane, è un santuario della biodiversità planetaria, destinazione ideale per gli amanti della natura incontaminata.

La Nuova Caledonia è caratterizzata da spiagge straordinarie, protette da una barriera corallina lunga 1600 chilometri, la seconda più vasta al mondo.

La laguna della Nuova Caledonia, dal 2008 Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è un gioiello di rara bellezza marina e subacquea: ospita un vasto numero di varietà protette, tra cui quella delle balene, delfini, quattro diverse specie di tartaru-ghe, e il dugongo, la specie più a rischio di estinzione.

Fiore all’occhiello della Nuova Caledonia è l’isola dei Pini, una scheggia verde sme-raldo incastonata nel blu cobalto dell’oceano Pacifico.

Un’isola incantata, caratterizzata da un susseguirsi di calette inabitate, una più bella dell’altra.

Proseguendo tra le bellezze di questa terra ci soffermiamo su di un luogo sacro: Capo San Maurizio. Contraddistinto da tante sculture in legno chiaro, bislunghe, raffiguranti uomini o animali, poste tutte intorno ad una statua di pietra di Gesù, Capo San Maurizio è un punto strategico dell’Isola dei Pini, dove sbarcarono i primi missionari cattolici e dove fu celebrata la prima messa. Un luogo mistico, dove il silenzio è interrotto solo dalla voce del vento e delle onde.

L’acqua cristallina, durante la bassa marea, lascia spazio alla soffice sabbia bianca; ma appena subentra l’alta marea, il paesaggio si ridisegna. Si forma così un’enorme pozza d’acqua di mare, dando origine a uno dei luoghi più rinomati della Nuova Caledonia, la piscina naturale di Oro, una vera e propria laguna circondata da una vegetazione estremamente rigogliosa.

Il panorama è mozzafiato, con la barriera corallina e il mare cristallino che vede tutte le gradazioni del turchese fino al blu intenso.

Ciò che rende davvero famosa la Nuova Caledonia è la sua biodiversità: sul suo territorio si contano più di 3380 specie vegetali endemiche. Quest’arcipelago conta anche più di 4000 specie di animali e 1000 di pesci. La barriera corallina costituisce uno spettacolo unico.



Una continua meraviglia: incredibile come i colori possano cambiare al solo muta-re del sole, il suo spostamento definisce nuove sfumature e colori, dando vita a paesaggi completamente diversi.

In una fredda giornata invernale non c’è nulla di più invitante che immaginarsi immersi in una tavolozza di colori come quelli della Nuova Caledonia.