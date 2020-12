Donnavventura: il Belize, mosaico di isole nell’America centrale

La capitale del Paese è dal 1970 Belmopan, situata nell’entroterra. In precedenza lo era Belize City che però nel 1961 venne rasa al suolo dall’uragano Hattie. L’ex capitale, affacciata sul Mar dei Caraibi, oggi rimane la città più importante e il porto è il principale.

Una delle meraviglie del Belize è sicuramente la sua barriera corallina lunga circa 300 chilometri che, nel 1996, l’Unesco ha dichiarato come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. È uno dei luoghi con la più alta biodiversità marina dell’oceano Atlantico; qui abitano migliaia di specie di animali, tra cui squali, squali balena, delfini, lamantini, tartarughe, mante e un’infinità di pesci colorati.

Fa parte della Belize Barrier Reef il celebre Great Blue Hole, una grotta carsica subacquea che appartiene all’atollo di Lighthouse Reef, distante circa 60 km da Belize City. Fu il grande esploratore Jacques-Yves Cousteau, nel 1917, a scoprire questo tesoro naturale. Lo elesse come uno dei luoghi più interessanti al mondo per le immersioni. Il suo nome, che in italiano significa letteralmente “grande voragine blu”, identifica la sua estetica: un cerchio quasi perfetto dal colore blu intenso; nella sua profondità massima raggiunge i 123 metri con un diametro di 300 metri. Il Great Blue Hole è ovviamente ricco di animali marini tra cui spiccano la cernia gigante e lo squalo nutrice.

San Pedro è una piccola cittadina che conta poco più di 10.000 abitanti, caratterizzata da casette dai colori vivaci in stile caraibico e da un’atmosfera rilassata e vacanziera. È proprio questa perla caraibica che ha ispirato la celebre canzone di Madonna “La Isla Bonita”. È una meta molto amata, anche dai beliziani stessi.

Il Belize non smette di sorprendere: oltre alla costa e alle sue isole caraibiche vanta verdi paesaggi che infondono grande serenità e pace con la loro bellezza.

Placencia è un luogo ideale per andare alla scoperta delle bellezze naturali, come la laguna più interna che si estende dalla penisola fino al Monkey River, il fiume più importante del Belize. Percorrendolo, non è difficile scorgere alcuni esemplari di scimmie, di cui se ne contano diverse specie e sottospecie. Non mancano le iguane e nemmeno i coccodrilli! Il monkey River è l’habitat naturale anche per numerose specie di uccelli, un autentico santuario per i birdwatcher che possono avvistare rapaci come falchi e avvoltoi, ma anche martin pescatori e cormorani.

Lasciando il corso del fiume ci si addentra nella foresta. Buona parte del territorio del Belize infatti è ancora ricoperto da foresta originaria e vanta una straordinaria biodiversità. Qui trova il suo animale più rappresentativo: il giaguaro, un animale solitario che pattuglia il territorio silenzioso e implacabile.

L’atmosfera di questo piccolo stato è estremamente gioiosa, tra danze e canti locali.

Il Belize è un insieme di isole caraibiche e foreste di eccezionale bellezza. Un Paese fatto di contrasti naturali accomunati da strabilianti colori.