Donnavventura a Singapore: la città del leone

Un Paese straordinario, cosmopolita, affascinante e ricco di storia. Singapore è una delle città-Stato più dinamiche al mondo, famosa per essere un connubio perfetto tra architettura ultra moderna e parchi cittadini. I suoi grattacieli coesistono armoniosamente con gli ampi spazi verdi. È uno dei centri finanziari più rilevanti al mondo, posta all’estremo sud della penisola della Malesia, il cui nome in sanscrito significa “città del leone”.

Singapore rivendica più di tutto il titolo di “City in a garden”: sono infatti numerosissimi i suoi parchi, giardini, aree verdi e riserve naturali. Nel 1859 furono inaugurati i Singapore Botanic Gardens che nel 2015 sono stati dichiarati patrimonio dell’Unesco. Non manca nemmeno il National Orchid Garden, che ospita ovviamente un’incredibile varietà di orchidee, ma anche infiniti arbusti e piante.

Ma una delle cose più sorprendenti di Singapore è il Garden by the Bay: l’ambizioso progetto architettonico che riconcilia uomo e natura, superando l’apparente contrasto tra innovazione tecnologica e tutela dell’ambiente e della biodiversità. Lo sguardo è rapito dai diciotto super trees, alberi artificiali alti fino a 50 metri, e che offre ogni sera suggestivi spettacoli di luci, suoni e colori, il tutto grazie all’energia prodotta dai pannelli solari posti sulla cima degli alberi.

Un vero giardino botanico del futuro. Inaugurato nel 2012, ha trasformato Singapore da “città giardino” a “città nel giardino”. Questo bosco incantato di super alberi è divenuto un simbolo di eco-sostenibilità a livello mondiale.

Lo skyline di Singapore è caratterizzato dalle più iconiche strutture futuristiche e la sua anima si definisce nei suoi quartieri.

Il quartiere di Chinatown, in forte contrasto con la modernità e il design del resto di Singapore, è caratterizzato da vie strette e ricche di botteghe.

Ospita il più grande tempio buddista di Singapore, inaugurato nel 2007 e realizzato in stile prettamente cinese, dedicato alla reliquia del dente di Buddha.

Qui si trova anche il tempio indù più antico di Singapore: Sri Mariamman; di sorprendente bellezza, è consacrato alla dea venerata per la sua capacità di favorire la pioggia, la dea Sri Mariamman, nota anche per i suoi poteri curativi.

La via più lussuosa di tutta Singapore è indubbiamente Orchard road, che attraversa il quartiere e che ospita i brand più famosi.

Un altro simbolo del carattere avanguardista di questa città-stato è sicuramente l’infinity pool: si tratta della piscina a sfioro più famosa al mondo situata al cinquantasettesimo piano dell’iconico hotel Marina Bay Sands.

Al calar del sole, quando la luce si affievolisce, a Marina Bay va in scena lo spettacolo delle luci, scenografiche convergenze dagli effetti cromatici, dove i giochi d’acqua si combinano con la musica creando un’atmosfera di stupore.

Un viaggio a Singapore coinvolge storia e futuro, tradizioni antiche e alta tecnologia. Un paese dinamico, stupefacente e che lascia senza fiato.