Donnavventura: le nostre Maldive Green

L’arcipelago delle Maldive si trova a cavallo dell’Equatore, nel cuore dell’oceano Indiano. È considerato il paradiso tropicale per eccellenza e possiamo definirlo anche un paradiso per tutti i gusti. Conta quasi 1200 isole coralline mozzafiato , quelle abitate sono poco più di 200 e circa un centinaio ospitano strutture turistiche. Ognuna di loro è dominata da un fascino incontaminato, ma nella loro bellezza, sono una diversa dall’altra. Ora che si può tornare a viaggiare è il momento giusto per preparare i bagagli e imbarcarsi sui tipici idrovolanti che atterrano direttamente sul mare a pochi passi dall’isola prescelta.

Spesso definita come l’isola maldiviana per eccellenza è Thudufushi, una vera perla dell’oceano Indiano. È una piccola isola con una forma arrotondata. La barriera corallina le fa da cornice e rende le acque che la lambiscono calme e ipnotiche. Sull’isola ci sono sia i beach bungalow distribuiti lungo la spiaggia, sia le water villa lungo i moli, dalle quali si può accedere direttamente al mare.

Le Maldive sono sicuramente la meta ideale per rilassarsi e rigenerarsi, ma anche per praticare le immersioni o lo snorkeling, o la canoa e il windsurf.

Il mondo sottomarino è un tesoro assolutamente da scoprire. I fondali sono ricchi di formazioni coralline, di pesci multicolori unici al mondo e conchiglie stupefacenti di ogni forma, un universo estremamente colorato, variopinoi e pieno di vita. Per accedere a questa realtà bastano maschera e boccaglio. Tra i coralli non è raro avvistare anche le tartarughe marine, giganti buoni del mare che abitano le acque poco profonde proprio nei pressi delle barriere coralline.

L’incantevole Thudufushi si trova nel cuore dell’atollo di Ari, dove si trova anche Athuruga, un’isola tranquilla e intima, elegante e raffinata, ma informale.

La spiaggia è incontaminata e bianca, l’acqua possiede ogni sfumatura del color turchese. Anche quest’isola è circondata da una propria barriera corallina, un ecosistema complesso di cui bisogna aver molta cura per preservarla nel tempo.

In prossimità dell’isola nuotano le mante, creature inconfondibili, dal corpo piatto e romboidale… avvistarle è davvero emozionante.

Tra gli atolli settentrionali delle Maldive si trova la laguna cristallina di Noonu, e qui affiora dall’acqua salata l’isola di Medhufaru.

Qui si trova lo spettacolare Soneva Jani, costruito intorno a 150 acri di foresta tropicale. La sua struttura si estende sull’oceano, infatti le prestigiose ville ed altre infrastrutture sono sospese sulle acque cristalline ed unite tra loro tramite ponti di legno. Le passerelle sono spaziose e sufficientemente grandi da consentire di muoversi anche in bicicletta. Ogni villa è dotata di una piscina privata e di uno scivolo che finisce direttamente nelle acque della scintillante laguna. La peculiarità di quest’isola non sta solo nella sua straordinaria bellezza, ma sta nello sviluppo del concetto di eco-sostenibilità, un tema che di giorno in giorno si fa sempre più importante. Questa attenzione si traduce nell’utilizzo di materiali specifici, infatti le grandi ville sono state realizzate con materiali naturali e sostenibili, ma anche nel riciclo e nella coltivazione diretta di ortaggi e verdure.

Sull’isola di Kufunandhoo si trova una realtà differente: il Soneva Fushi. Questa struttura è interamente inserita in un contesto naturale di foresta tropicale. Qui le water villa non esistono, ma ci sono ville immerse nella natura selvaggia. L’isola è di modeste proporzioni e la si può girare in bicicletta, così da rimanere sempre a stretto contatto con la fitta vegetazione che domina l’intera isola di Kufunandhoo. Anche qui non viene abbandonata la filosofia dell’eco sostenibilità, i materiali utilizzati sono per lo più legno e roccia naturale, elementi semplici ma impiegati con eleganza e raffinatezza.

Tra le isole delle Maldive, una più bella dell’altra, spesso affiorano dall’acqua delle lingue di sabbia che contribuiscono a rendere il mosaico maldiviano ancora più incredibile. Si possono raggiungere con piccole imbarcazioni e ci si può passeggiare sentendosi isolati in modo assoluto dal mondo.

Le Maldive sono isole esotiche dove mare e cielo si confondono; una meta con pochi rivali al mondo.