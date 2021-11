Donnavventura approda a Mauritius, paradiso tropicale

“Dio creò Mauritius e poi il Paradiso Terrestre”, scriveva Mark Twain, e come dargli torto? Mauritius è un piccolo paradiso immerso nel cuore dell’oceano Indiano, situato tra il Tropico del Capricorno e l’Equatore, famosa per le sue acque color zaffiro, le spiagge bianchissime e i lussuosi resort.

Nel corso della storia l'isola ha subito diverse colonizzazioni (dai francesi fino agli inglesi, passando per gli olandesi) e solo nel 1968 è riuscita a raggiungere l'indipendenza: ciò ha contribuito alla coesistenza di popoli che la rendono ora un universo cosmopolita, capace di conquistare il viaggiatore con il suo meraviglioso mix culturale.

Mauritius è un'isola sola, non un arcipelago e su questa superficie abitano più di un milione di persone. La capitale è Port Louis, centro amministrativo e cuore degli affari.

A Cap Malheureux, ovvero “Capo Sventura”, nell’estrema punta nord dell’isola, sono naufragate molte navi a causa dei suoi bassi fondali, ma qui si consumò anche la fine del colonialismo francese a vantaggio degli inglesi. Cap Malheureux è riconoscibile grazie alla sua chiesetta con il tetto rosso, quasi abbagliante.

Impagabile è l'esperienza d'esplorazione dei fondali dell'isola a bordo di veri e propri scooter elettrici, bizzarri e originali.

Quanti pesci nuotano attorno incuriositi, sembra di esser in un acquario!

Mauritius è anche chiamata l'isola fiorita: le foreste e i giardini tropicali sono punteggiati di fiori freschi e variopinti, che arricchiscono la vivace tavolozza cangiante dell’isola e ne inebriano l’aria con delicati profumi.

Il giardino botanico di Pamplemousses, vanta una grande varietà di piante autoctone. Creato oltre 300 anni fa, è il giardino più antico dell’emisfero australe.

Qui si trova un'enorme palma conifera dello Sri Lanka, che si fa notare per le sue immense e notevoli dimensioni. Uno dei luoghi più fotografati è certamente il laghetto con le ninfee giganti, che possono raggiungere fino ai 2 metri di diametro e la parte esterna è coperta da spine per difendersi dai predatori.

Campo base è al Royal Palm Beachcomber Luxury, un angolo di paradiso tropicale, con l’imprescindibile obiettivo di rappresentare l’eccellenza.

Tutto è stato realizzato in modo da mantenere intatta l’unicità dell’atmosfera e il fascino naturale senza tempo.

Tra le mura di una vecchia fabbrica di zucchero a Beau Plan, L'Aventure du Sucre racconta l'affascinante storia dell'industria dello zucchero dell'isola di Mauritius, pilastro tricentenario del suo successo economico.

Lungo la costa nord si susseguono spiagge di una bellezza incredibile, come quella di Grand Baie, dove ci si può rilassare al sole o scatenarsi praticando i più disparati sport acquatici, tra cui lo sci nautico.



Per apprezzare al meglio questo panorama spettacolare, esperienza fondamentale è quella in elicottero, dove l’isola appare nella sua completezza naturalistica: montagne, boschi e spiagge candide circondate dalle venature turchesi di un mare da sogno.

Mauritius è l’immagine dell’Eden e lascia senza fiato al tramonto. Ancor più indimenticabile se vissuto a bordo di un piccolo catamarano. Davvero suggestivo.

Spiagge che superano ogni tipo di aspettativa, paesaggi sensazionali e incontaminati, capaci di rimanere impressi per sempre nella memoria. Avventura in abbondanza e ottime occasioni per ammirare la fauna selvatica: l'isola di Mauritius è questo e molto di più.