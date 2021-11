Donnavventura: i colori e il ritmo della Repubblica Dominicana

In occasione della riapertura del “corridoio turistico Covid free” verso la Repubblica Dominicana, il team di Donnavventura si è riunito per festeggiare questo evento. Si tratta di viaggi autorizzati, ma seguendo s pecifiche misure di sicurezza sanitaria. Donnavventura ha tra le sue mete predilette proprio la Repubblica Dominicana e questa notizia è stata sicuramente un incoraggiamento al ripristino delle tradizioni delle reporter.

La Repubblica Dominicana è bagnata a nord dall’oceano Atlantico e a sud dal Mar dei Caraibi. Questa vivace ed esuberante isola è caratterizzata da chilometri di costa con spiagge di sabbia bianca ornate da palme, dune spezzate dal vento, scogliere a picco sul mare e placide lagune di mangrovie… del resto siamo dinanzi ad un paradiso caraibico! La Repubblica Dominicana è conosciuta anche per la barriera corallina e per il mare da sogno. Infatti, nei dintorni di Santo Domingo, si trovano quelle che rientrano a pieno titolo tra le spiagge più belle del mondo.

Le mangrovie sono sicuramente un tratto distintivo di questo Paese, e armati di canoe, si possono affrontare lungo i piccoli corsi d’acqua nella zona nord dell’isola. Creano scenari davvero spettacolari con le loro sottili radici, i fusti contorti e il verde brillante delle loro foglie, ma sono soprattutto l’habitat di numerose specie animali che trovano qui riparo. Seguendo il corso del fiumiciattolo si arriva al mare, dove si apre un panorama meraviglioso.

Santo Domingo è la capitale della Repubblica Dominicana ed è anche una delle città più affascinanti del centro America; regala eleganti scorci coloniali accompagnati dai sorridenti volti dei suoi abitanti. Il suo centro storico fortificato è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità e conserva bellezze di grande rilevanza. La capitale è caratterizzata da una vivace vita cittadina; i dominicani, infatti, si contraddistinguono per la loro vitalità e allegria. Qui la musica non manca mai e si respira sempre un’aria di festa.

Uno degli angoli più belli del Paese è l’isola di Saona, che si sviluppa parallelamente all’estremitàà sud orientale del Paese e fa parte del Parco nazionale del Este .

Ha i colori di un paradiso tropicale: il bianco della sabbia e l’azzurro del mare e del cielo.

Qui vivono realmente solo poche persone, perlopiù pescatori. La sua spiaggia più famosa è Canto della Playa, nota per le sue acque turchesi circondate da alte palme… una vera cartolina!

Seguendo la spiaggia in direzione ovest si raggiunge l’unico villaggio dell’isola, Manojuan. È proprio qui che vive la maggior parte degli abitanti di Saona. Si tratta di un piccolo villaggio di pescatori, dove si vive prettamente di pesca e turismo

Il divertimento e la simpatia degli abitanti si riflette in ogni cosa, dai colorati oggetti che realizzano a mano ai balli caraibici. Il ritmo l’hanno nel sangue, non c’è dubbio! È molto divertente e coinvolgente vedere le ballerine che si lasciano andare nei loro più movimentati balli.

L’isola è un vero e proprio paradiso tropicale, il suo cuore è un’esplosione di verde, dove le palme sono protagoniste di questa distesa color smeraldo che arriva sino al limitare della spiaggia.

Una delle aree turistiche più famose della regione è Bayahibe, villaggio costiero situato in una scenografica baia sulla costa meridionale del paese.

La Repubblica Dominicana è piena di perle da visitare, come l’isola di Samanà, che vanta un entroterra verdissimo, dove ancora oggi si possono incontrare piccole realtà agricole, come quella dell’Iguanario di Los Tocones, che ospita alcuni esemplari di iguana rinoceronte, una specie endemica di isola Hespanola.

Deve il suo nome per via di un’escrescenza sul muso, che ricorda proprio il corno di un rinoceronte.

La Repubblica Dominicana offre diversi scenari, uno più incantevole dell’altro; è un paese gioioso e colorato, tutto da scoprire.