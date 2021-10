Donnavventura: Il Mar Rosso, paradiso delle immersioni

L’Egitto è la “terra del sole” per antonomasia, un Paese dalla ricca storia che ha affascinato i viaggiatori di ogni epoca. È una località molto amata per le sue spiagge , il suo mare popolato dalla meravigliosa barriera corallina e per le temperature calde tutto l’anno.

Tra le rinomate località balneari c'è El Gouna, perla nel cuore del deserto egiziano, con case color pastello, centri residenziali e alberghi esclusivi.

Nasce in una zona arida e desertica ed è costituita da un insieme di isolotti a forma di stella che creano delle lagune dai fondali meravigliosi.

La città è nata per volere di Samih Sawiris che voleva inizialmente costruire la sua oasi di pace.

In questa destinazione di nicchia, il vento, come su tutta la costa, soffia in modo costante, ed è per questo che lo sport più amato e praticato qui è il kite surf. El Gouna è una realtà esclusiva, rilassante e tutta da scoprire.

Sulla costa egiziana, fra atmosfere berbere e snorkeling fra i pesci della barriera corallina, c'è Port Ghalib.

L’atmosfera esotica si respira in ogni angolo, fra palazzi arabeggianti e viali punteggiati di palme che rinfrescano le passeggiate degli ospiti.

Da qui è possibile salpare alla scoperta del Mar Rosso.

A pochi metri dalla costa si avvistano i primi delfini che giocano tra le onde. Raggiunto il punto esatto, ci si prepara per fare snorkeling. Maschera, pinne, boccaglio e ci si tuffa per osservare migliaia di pesci e coralli colorati che animano il reef.

Un giardino sommerso, tra le bellezze della barriera corallina si rimane incantati ammirando la coloratissima vita dei fondali, tra pesci e coralli.

Un vero e proprio paradiso delle immersioni.

Non si può dire arrivederci a Port Ghalib senza una passeggiata a cavallo sulla spiaggia, accompagnata da una colorata e calda alba, coccolati e trasportati da queste intense emozioni.

Nell’estremo sud, a soli novanta chilometri dal confine con il Sudan, si trova Berenice, una vera chicca.

Fu fondata nel 275 a.c. da Tolomeo II Filadelfo, per onorare la madre, Berenice I, appena scomparsa.

La sua costa è incontaminata, tra mangrovie, sabbia fine e acque cristalline.

Un paradiso per appassionati di snorkeling e diving, con la possibilità di vedere una vita marina ben protetta, con una delle più belle barriere coralline al mondo e magnifici paesaggi sottomarini che offrono una gamma di entusiasmanti esperienze.

Immergendo il viso appena sotto la superficie del mare, possiamo aprire una finestra su un mondo meraviglioso. Sott'acqua si è circondati da pareti a picco ricoperte di coralli rosa, gialli e rossi.

Non lontano dalla costa si trovano diverse secche, tra le quali quella di Malahi, raggiungibile navigando per circa un’ora in direzione est.

Viene comunemente chiamata il “labirinto” per la sua conformazione corallina.

Un viaggio in Egitto è un’esperienze suggestiva, multisensoriale e difficile da dimenticare.