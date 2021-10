A pochi minuti da Trieste si trova Portopiccolo, l'esclusivo borgo marinaro costruito ex novo in una cava dismessa. Al centro dell’intero progetto c’è il tema della sostenibilità: nei suoi 350mila metri quadri ci sono edifici costruiti a impatto zero con emissioni ridotte al minimo. Un sistema che rispetta l'ambiente, in un luogo in cui scoprire il lifestyle italiano, invidiato da tutto il mondo.