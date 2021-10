Donnavventura: le bellezze della Germania, dalla Foresta Nera alla Danimarca

Tutta la zona è ricca di colline, boschi, pascoli, vallate, piccoli laghi, cascate e romantici villaggi ed è compresa in due parchi naturali: il Parco Naturale della Foresta Nera centro-nord e quello della Foresta Nera sud.

Il verde è a perdita d’occhio, un vero paradiso.

La regione degli abeti non è solo una distesa verde e fitta di alberi: è infatti circondata da tante belle cittadine, degne di essere visitate.

La Foresta Nera è attraversata dalla strada degli orologi, un percorso quasi circolare, proprio come il giro delle lancette, di circa 300 chilometri. Un itinerario che segue le orme dei mastri orologiai di tutta la Germania, e si tratta di un vero e proprio viaggio nel tempo. Lungo questo tragitto si trova l’orologio a cucù più grande al mondo: costruito in legno, è grande come una casa e ogni quarto d’ora il classico uccellino esce per scandire il tempo.

Situata nel cuore della Foresta Nera è Friburgo, che con i suoi 230 mila abitanti, è una città diversa rispetto alle altre cittadine della Germania, poiché risente della vicinanza con l’Alsazia.

Offre una combinazione perfetta tra natura e cultura, tradizione e modernità. È una realtà giovane, i cui palcoscenici sono un caleidoscopio di offerte.

I musei di Friburgo sono piccoli tesori tutti da scoprire.

Il centro storico è vivace e colorato, e il monumento che per maestosità e bellezza attira maggiormente l’attenzione è il Münster, la Cattedrale. La torre campanaria è ben piantata a terra grazie alle sue possenti mura; elevandosi si assottiglia terminando in una guglia a traforo in stile gotico, cui si ispirarono innumerevoli altre chiese europee. La sua costruzione richiese ben più di 300 anni.

Una caratteristica di questa città è la presenza di diversii piccoli canali che la attraversano, i bächle.

Friburgo ha una notevole fama come green-city, grazie ai suoi cittadini che la rendono tale usando mezzi alternativi e prediligendo attività a risparmio energetico.

Grazie alla meravigliosa posizione nel cuore della Foresta Nera, anche i dintorni di Friburgo offrono tante possibilitàà di escursioni circondati dalla natura.

Dirigendosi verso il confine con la Danimarca, si incontra Lubecca, una piccola, ma affascinante cittadina che conta 200.000 abitanti. Il suo centro storico è caratterizzato da uno stile gotico baltico ed è ricco di chiese costruite nel Medioevo. Il monumento simbolo di questa città è senza dubbio la porta in stile tardo-gotico, che simboleggia la vita e il lavoro dei mercanti di Lubecca nel Medioevo.

Grazie alla sua posizione strategica, nel 1356 divenne capitale della Lega Anseatica e tuttora conserva numerose testimonianze del suo glorioso passato, tanto da essere stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell’Unesco nel 1987.

La Germania è un paese che ha molto da offrire, grazie alle sue eleganti città, al ricco patrimonio artistico e alle sue vaste foreste. Un territorio ricco di bellezze naturali, da non lasciarsi sfuggire.