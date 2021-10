Donnavventura: le Maldive dei maldiviani

Sono la meta da sogno per antonomasia, un concentrato di bellezza e un insieme di realtà differenti tra loro: stiamo parlando delle Maldive , un vero e proprio paradiso tropicale. Le Maldive sono un arcipelago che conta un migliaio di isole, una più strabiliante dell’altra , per lo più schegge di verde brillante, cinte da spiagge bianche adagiate sull’azzurro dell’Oceano Indiano.

La capitale è Malé, città che colpisce per la sua compattezza e i suoi colori. Si tratta di un’isola più lunga che larga e tutte le sue principali attrazioni si trovano vicino e intorno a piazza della Repubblica.

Il mercato del pesce di Malé è leggendario: qui si può toccare con mano e comprendere l’importanza che la pesca ricopre per questo paese. Vicino al mercato del pesce si trova anche quello della frutta e della verdura, dove si viene colpiti da un tripudio di colori e un profumo misto di spezie e frutta. Malé è una città relativamente piccola e molto frizzante.

Una realtà molto diversa, non distante dalla capitale, si trova nell’atollo di Malé sud, proprio all'interno della Laguna di Emboodhoo: è l’Hard Rock Hotel Maldives.

È indubbiamente una perla maldiviana, un nuovo modo per vivere le Maldive, alternativo e in chiave Rock and Roll.

Si tratta di un resort articolato in diverse isole con locali, caffe e ristoranti accessibili alla gente del posto.

Si scopre così una nuova declinazione della bellezza delle Maldive: al leggendario splendore di queste isole si somma il mitico carisma del rock and roll e la parola d’ordine è non annoiarsi mai!

Qui si alloggia in tecnologici e moderni over water. Il design è contemporaneo e le comodità non mancano. Il vero cuore dell’isola è ovviamente l’Hard Rock Cafè, dove vengono conservati ed esibiti pezzi unici appartenuti a grandi artisti come Lady Gaga e i Beatles.

Questa è una realtà speciale anche perché si cerca di adottare il più possibile sistemi e soluzioni che siano rispettosi dell’ambiente.

La musica è il punto forte e viene diffusa davvero ovunque, persino sott’acqua.

Le attività da poter praticare sono innumerevoli e non mancano le biciclette a disposizione degli ospiti per poter visitare l’isola e le sue bellezze.

L’Hard Rock Hotel Maldives è senza dubbio quello che può considerarsi una casa lontano da casa.

Nella marina si trova il Caffè del Mar, la lounge spagnola il cui concept si sta adesso espandendo anche in Asia e Australia, ma che trova le sue origini a Ibiza.



La Laguna di Emboodhoo è una realtà nuova per le Maldive perché ambisce a diventare un punto di riferimento per chi vuole vivere pienamente il viaggio, assaporando atmosfere diverse. La filosofia è quella del crossroad, un incontro di sapori e culture che si possono ritrovare nei ristoranti e locali della laguna.

Queste isole incantevoli si trovano a pochi minuti di traghetto dalla capitale e sono quindi facilmente raggiungibili dalla gente del posto. Per questo sono in molti a venire qui, per bere un drink o trascorrere una serata. Nella disco club sono infatti per lo più abitanti del luogo. In questa nuova realtà maldiviana è nato anche un vero e proprio centro culturale che racconta la storia e la cultura di questo meraviglioso arcipelago, il Maldives Discovery Centre.

Le Maldive uniscono realtà tutte diverse e incredibilmente peculiari. Sono una destinazione unica, con una bellezza che ha ben pochi eguali nel mondo.