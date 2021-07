Donnavventura: le meraviglie di Formentera

È l’isola più piccola dell’ arcipelago delle Baleari, distante solo due miglia nautiche dalla costa meridionale di Ibiza, stiamo parlando della meravigliosa Formentera . Appartiene alle isole Baleari, chiamate anche “isole dell’eterna primavera” perché si contraddistinguono per un clima mite tutto l’anno tipico delle zone mediterranee.

Formentera è una piccola isola, un gioiello del Mar Mediterraneo. Si presenta come una lunga striscia di sabbia che collega due promontori rocciosi. È caratterizzata da una costa frastagliata, dove si disegnano le splendide spiagge di sabbia bianca e un’acqua cristallina.

È un’isola paradisiaca la cui vita si svolge in spiaggia a stretto contatto con la natura. Formentera è un paradiso terrestre da un punto di vista naturalistico, infatti insieme a Minorca è stata dichiarata riserva naturale e Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.

È famosa per il colore del suo mare che, avvicinandosi alla costa, passa dal turchese intenso a quello più trasparente.

Anche i fondali dell’isola non sono da meno, in profondità si possono ammirare decine di specie di pesci e distese di alga Posidonia che contribuiscono a rendere l’acqua così bella e che sono considerate le meglio conservate del Mediterraneo.

A bordo di un gommone o di una piccola imbarcazione si può andare alla scoperta delle piccole calette e insenature, una più bella dell’altra.

Es Calò, per esempio, è un piccolo villaggio di pescatori con un incantevole porticciolo naturale ancora in grado di accogliere le tradizionali imbarcazioni locali, l’atmosfera che si respira in questo paesino è davvero affascinante.

Formentera vanta una ventina di chilometri di splendide spiagge di sabbia impalpabile, come Illete, dalla sabbia bianca e acqua cristallina, seguita da Cala Saona e Es Pujols, che offrono uno scenario e colori imperdibili.



A Formentera non manca il divertimento: i locali all’aperto offrono un’atmosfera leggera e raffinata e le spiagge ogni tipo di divertimento.

Al tramonto le luci del sole calante avvolgono tutto il paesaggio circostante, evidenziando il volto passionale dell’isola tra il mare turchese ed il sole infuocato, un toccasana per anima e corpo.