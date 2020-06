Donnavventura: la Sardegna tra Porto Rotondo e la Maddalena

Il suo fondatore è anche un personaggio chiave: il conte Luigi Donà dalle Rose. È lui ad aver dato origine a Porto Rotondo, che nel tempo è diventata meta del jet set internazionale. Come campo base scegliamo l’ Hotel Sporting che si sviluppa in una posizione privilegiata tra la Marina con i suoi ormeggi e una spiaggia di sabbia bianca. Il cuore della struttura è un’invitante piscina di acqua salata. Uno dei luoghi iconici di Porto Rotondo è Piazzetta san Marco. Storico è anche lo Yatch Club, che vanta di aver ospitato personaggi noti, come Della Valle, Gardini, Umberto e Gianni Agnelli e molti altri.

Nella meravigliosa Costa Smeralda si trova Il Cala di Volpe, storica residenza che rappresenta la quinta essenza di questa località. L’architettura si ispira agli antichi villaggi di pescatori ed è un intreccio di voltoni, portici e torrette che richiamano un borgo marinaro che sorge in mezzo ad un paesaggio di straordinaria bellezza. Si affaccia su di un mare incantevole e vanta un porto privato per accogliere le personalità del jet set. In un posto di questa meraviglia non poteva mancare una Spa di altrettanta bellezza firmata Shiseido. Qui è possibile godersi diversi trattamenti nati dall’unione vincente di tradizione e filosofia orientale e scienza e tecnologia occidentale.

Le inviate esplorano la parte nordorientale della regione, tra Porto Rotondo e la Maddalena.

A nord della Sardegna si trova un gruppo di isole famoso per la sua bellezza. Un’area soggetta a massima tutela ambientale, sia per quanto riguarda le acque che la circondano, sia per quanto riguarda la zona terrestre dove nidificano specie protette: si tratta dell’Arcipelago di La Maddalena. Un angolo della Sardegna esclusivo, dove il mare è un incanto.

L’Arcipelago di La Maddalena è posizionato nella parte nord orientale della Sardegna ed è composto da sette isole primarie e una miriade di piccole isolette. Tra loro, la più grande e importante è La Maddalena, a seguire Caprera, Santo Stefano, Spargi e la disabitata Budelli. Tra le sue isole vi è anche l’isola di Santa Maria. Qui si trova La Casitta, una location esclusiva che ha ospitato anche star hollywoodiane, raggiungibile solo via mare o elicottero.

Sono isole granitiche lavorate dal vento, la costa è molto frastagliata, ricca di piccole spiagge e calette dove poter gettare l’ancora. Un paradiso naturale dove i colori dell’acqua lasciano sempre senza parole.

L’Arcipelago di La Maddalena è una sinfonia unica di bellezze naturali che fanno parte di un parco geo-marino che si estende su di una superficie marina e terrestre di circa diciotto mila ettari. Le isole hanno il profumo intenso della macchia mediterranea in un susseguirsi di ginepri, mirti, eriche ed euforbia, mentre le acque che lo lambiscono scintillano limpide e trasparenti in mille sfumature di azzurro. Le coste irregolari e rocciose sono punteggiate da qualche vecchio faro, oggi ormai in disuso, ma soprattutto da residenze esclusive che si mimetizzano con l’ambiente e sono avvolte dalla più selvaggia espressione naturale di questo luogo.

Tra le più belle calette dell’Arcipelago della Maddalena c’è sicuramente Cala Coticcio, una piccola spiaggia abbagliante per la sua sabbia bianca, incorniciata da scogli di roccia rosata e dal verde intenso della macchia mediterranea.

Insomma la Sardegna è un’isola in grado di stupire il visitatore per i suoi colori, il suo mare, i suoi contrasti naturali e le sue antiche tradizioni. Una terra da un ambiente naturale unico, aspro e dolce allo stesso tempo, da non lasciarsi sfuggire!