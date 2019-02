Donnavventura: la Grecia, tra storia e paesaggi suggestivi

Raggiungeremo Zante e la spiaggia del Navagio, una delle più belle di tutta la Grecia: una perfetta mezzaluna candida, sovrastata da un’alta parete a strapiombo dal colore dell’avorio, accarezzata da un’acqua azzurra e trasparente. A darle il nome è il relitto di una nave che si arenò qui anni fa e che sembra posato ad arte nel bel mezzo della spiaggia. Sulle spiagge di Laganas invece nidificano le tartarughe marine Caretta Caretta, ma la località è famosa per la sua sfrenata vita notturna a cui daremo un’occhiata.



Lasceremo le isole Ionie e torneremo sulla terra ferma; attraverseremo il canale di Corinto, dirette verso Atene, dove stabiliremo il nostro campo base. Tappa obbligata l’Acropoli con il maestoso Partenone e l’elegante tempio Eretteo con il suo colonnato di cariatidi.

Andremo alla scoperta della città, dei suoi angoli più tradizionali, ma anche dei quartieri alla moda, primo fra tutti quello di Gazi. Assisteremmo al singolare cambio della guardia che si svolge ogni ora davanti al palazzo presidenziale e scopriremo il moderno complesso culturale Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre, il cui progetto porta la firma dell’architetto italiano Renzo Piano.



Poco lontano dalla capitale scopriremo il lago Vouliagmèni, famoso per le sue acque dalle proprietà benefiche e seguiremo il profilo della penisola Attica sino alla sua estremità meridionale, dove sul promontorio di Capo Sunio, si trova il tempo dedicato al dio del mare Poseidone.



Raggiungeremo l’isola di Paros e da lì partiremo in catamarano alla volta dell’arcipelago del Dodecaneso. La nostra prima tappa sarà la bianca isola di Patmos, dove un dedalo di viuzze, che si snodano tra case bianche, ci condurranno alla sommità della Kora, dove si trova il monastero dedicato a Giovanni Evangelista, che trascorse sull’isola un periodo di esilio.

Sarà poi la volta della tranquilla isola di Leros e, dulcis in fundo, la bella isola di Simi, con le sue case variopinte, addossate sulle pendici del monte, che degrada nella baia dove si trova il porto.



L’appuntamento con la quinta puntata di Donnavventura - Da Venezia alla Terra del Sol Levante è per domenica 17 febbraio alle 13.50 su Rete4.