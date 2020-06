Donnavventura Italia: prende il via la nuova spedizione

Donnavventura torna a farci sognare andando alla scoperta del più bel paese del mondo, l’ Italia. La nostra prima tappa sarà l’arcipelago Toscano e cominceremo ad esplorarlo a partire dalla sua isola più grande, l’Elba. Arrivate a Portoferraio , capoluogo dell’isola, ci muoveremo alla ricerca delle spiagge più belle, come la baia di Iaconella e la spiaggia del Felciaio. Nell’azienda agricola Arrighi, scopriremo un procedimento molto particolare per trattare l’uva ansonica , un progetto che ha vinto l'oscar Green nazionale della Coldiretti.

Rientrando a Portoferraio incontreremo i pescatori locali, scoprendo anche la passione di Napoleone Bonaparte per il caciucco preparato dai loro “antenati”, al tempo della cattività elbana dell’imperatore. Napoleone infatti trascorse quasi 10 mesi sull’isola e a forte Falcone rivivremo l’atmosfera di quel periodo, grazie ad una rievocazione storica dell’associazione La Petite Armée.

All’Elba si beve la biretta, con una “R” sola e vedremo come l’azienda agricola Piano B, produce questa birra bianca artigianale con grano locale.

Uno dei borghi elbani più belli, è senza dubbio Capoliveri e qui incontreremo Michelangelo, che ha lasciato la vita da imprenditore per dedicarsi interamente alla sua vocazione artistica.

Donnavventura in Toscana: Isola d'Elba e Isola del Giglio Donnavventura 1 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 10 di 15 Donnavventura 11 di 15 Donnavventura 12 di 15 Donnavventura 13 di 15 Donnavventura 14 di 15 Donnavventura 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci Anticipazioni dalla prima puntata della nuova edizione del programma, in onda domenica 21 giugno alle 13.50, su Rete4.

Tappa successiva sarà Porto Azzurro, un altro caratteristico borgo di pescatori circondato da calette dall'acqua cristallina, cha ha appena ricevuto la certificazione di “bandiera blu” per il suo porto turistico.

Proprio qui sarà ormeggiato il nostro catamarano Obi One, che inaugureremo con una cena a base di specialità elbane, preparate da uno chef apposta per noi.

Navigando seguiremo il profilo dell’isola, ammirando le falesie bianche che incorniciano calette dall’aspetto selvaggio e incontaminato accarezzate da un’acqua limpida e turchese. Ammireremo le spiagge della Padulella, Sottobomba, Sorgente… sino al suggestivo Capo d’Enfola.

Proseguiremo sino a raggiungere l’isola del Giglio, approdando nell’unico piccolo porto. Il centro abitato è molto pittoresco e raccolto, ma durante il giorno l’atmosfera è vivace per via del continuo via vai di barche che raggiungono l’isola.

Saliremo sino a Giglio Castello, il suggestivo borgo medievale, capoluogo dell'isola caratterizzato da viuzze e gradoni. Anche sul Giglio si coltiva l’uva ausonica tipica dell’arcipelago e visiteremo l’azienda agricola Fontuccia, che prende il dal nome dalla particella di terreno della loro prima vigna.

Raggiungeremo Campese con la sua torre medicea e qui ci faremo raccontare i segreti e le tradizioni della cucina gigliese, prima di tornare a navigare nelle splendenti acque dell’arcipelago.

L’appuntamento con la prima puntata di Donnavventura Italia è per domenica 21 giugno alle 13.50, su Rete4.