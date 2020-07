Donnavventura Italia: le meraviglie tra Emilia-Romagna e Marche

Sul punto più alto della Rocca si sviluppa il forte, che visse il suo periodo di massimo prestigio in epoca rinascimentale con la famiglia Montefeltro. Adibito a prigione ebbe ospiti illustri, come l’ineffabile alchimista il Conte di Cagliostro.

Visiteremo il convento di Sant’Igne e l’elegante Villa Palena, passeggeremo a cavallo dei locali cavalli bardigiani, nativi dell’Appennino e ci delizieremo il palato con i dolci di Babbi. Anche il territorio circostante è altrettanto vario e interessante, nella frazione di Montemaggio si trova il convento di Sant’Antonio Abate, meta di pellegrinaggi e scopriremo anche una piccola produzione di lana cachemire.

Le inviate esplorano le bellezze dell'Emilia Romagna e delle Merche: il programma è in onda domenica 12 luglio, alle 13.50 su Rete4.

Tappa successiva sarà Cattolica, soprannominata la regina dell’Adriatico. È la più meridionale della costa romagnola, famosa per le sue grandi spiagge e per quell’atmosfera allegra e vacanziera che la contraddistingue da sempre.

Nell’entroterra, in Valconca, visiteremo la Riserva Naturale di Onferno con le sue grotte e il piccolo borgo che sorge sulla sommità del masso gessoso, e poi torneremo vero la costa per giocare a golf nel Riviera Golf Resort.

Ci sarà tempo anche per una sfida sui go-kart, prima di visitare l’elegante centro ippico Horses Riviera Resort alle porte di Cattolica.

Fiore all’occhiello della città è il suo acquario, uno dei più grandi d’Italia, che ospita specie animali provenienti da tutto il mondo.

Vivremo anche la spiaggia di Cattolica, chiacchierando con uno storico bagnino, ed imparando a fare la mitica piadina. Curioseremo tra i banchi del mercato, assaggiando più volentieri che mai le specialità locali, porchetta romagnola in primis!

Sarà poi la volta di Gradara, sul confine tra Marche ed Emilia-Romagna. Si tratta di uno dei borghi più belli d’Italia e il suo castello è conosciuto per la storia d’amore di Paolo e Francesca, resa immortale da Dante, che la narrò nella sua Divina Commedia. A Gradara vivremo anche la grande emozione della falconeria e saremo a stretto contatto con aquile, avvoltoi, gufi… che verranno a posarsi sulla nostra mano guantata.

Lasciata Gradara raggiungeremo una realtà di grande fascino, Tenuta Mara, dove la passione per il vino si sposa a quella per l’arte e per la natura, rispettata anche attraverso tecniche di produzione, strettamente biodinamiche.

L’appuntamento con la quarta puntata di Donnavventura Italia è per domenica 12 luglio, alle 13.50 su Rete4.