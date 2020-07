Donnavventura alla scoperta della pittoresca Portofino

Questa località è caratterizzata da case colorate disposte una accanto all’altra, come le tessere di un mosaico. Si trova alla base del promontorio ricoperto di vegetazione lussureggiante, che circonda le eleganti ville che la contraddistinguono.

Un borgo di mare costruito intorno ad una baia che disegna un paesaggio da cartolina, amatissimo da molti VIP.

Via Roma è la strada più frequentata di Portofino e collega il porto con la zona collinare; il suo cuore pulsante è la sua mitica piazzetta, un salotto a cielo aperto. Un vero e proprio cuore mondano che si affaccia sul caratteristico porticciolo, dove vi è il contrasto tra piccole barche di pescatori e lussuose imbarcazioni.

Il suo promontorio è un’area marina protetta, istituita per tutelare la ricchezza e le rarità dei fondali marini, popolati da gorgonie, spugne, madrepore, praterie di posidonia e dal prezioso corallo rosso. In questa località si respira un’atmosfera da “dolce vita”; città chic, tra grandi barche e ville storiche. Una meta tra le più apprezzate anche dalle star di Hollywood.

Sulle colline di Portofino si trova l’incantevole castello di Brown, acquistato dal console inglese Brown nella seconda metà del 1800. In origine era una fortezza che lui trasformò in villa e nel tempo è divenuto dimora di intellettuali inglesi. A oggi il castello è di proprietà del comune, ed è una struttura polivalente per lo più usata a scopo museale.

Portofino è di una bellezza indescrivibile, una gemma del panorama italiano che non ci si può lasciar sfuggire. Uno dei borghi più belli d’Italia e di tutto il Mediterraneo, Portofino si allarga come un arco di luna attorno a questo calmo bacino.