Donnavventura ci fa scoprire le Isole Eolie

L’isola più popolosa ed estesa è Lipari e qui, sono le sue mura risalenti al XIII secolo a farla da padrone.

Come campo base scegliamo l’hotel Villa Enrica Country Resort, immersa nella vegetazione mediterranea, è una vera chicca a pochi chilometri del centro.

Imperdibile è il Presepe del Mare allestito all’interno della Chiesa di Maria Santissima della Neve. È un’istallazione permanente e curata nei minimi dettagli che riproduce in miniatura un tipico villaggio Eoliano.

Passeggiando poi per il borgo si possono ammirare i murales del quartiere Sopra la terra, che rappresentano scene di vita quotidiana. Arte pura! Salendo verso l’interno, si scoprono spettacolari panorami, nonché l’anima contadina e gastronomica dell’isola. Nel punto più meridionale di Lipari si trovano due faraglioni, simbolo dell’isola: Pietra Menalda e Pietra Lunga.

Nella zona nordorientale del territorio insulare, si trova il più giovane dei vulcani: il Monte Pilato. Il punto più alto è raggiungibile seguendo stradine ghiaiose che regalano uno scenario mozzafiato.

Sette isole da sogno, selvagge e magiche: tra fuoco, vento, rocce nere e faraglioni

Proseguendo verso nordest, si raggiunge Panarea, circondata da una costellazione di isolotti che, insieme all’isola, formano un minuscolo arcipelago dalle acque caraibiche. È l’isola più piccola e antica di tutte le Eolie e attrae tantissimi turisti per le coste incontaminate, i fenomeni eruttivi subacquei e le strutture di primo livello, adatte ai viaggiatori più esigenti.

Nella zona più settentrionale si trova Stromboli, dove la voce del suo omonimo vulcano si fa sentire. È possibile organizzare una passeggiata sopra il vulcano, con lo scopo di raggiungere il suo punto più alto, dove si può osservare un panorama mozzafiato. Raggiunto il cratere, si percepisce il calore della lava e sembra di essere al centro della terra.

A circa un miglio da Stromboli si trova lo Strombolicchio, un isolotto vulcanico sormontato da un grande faro e nato da una delle più antiche eruzioni vulcaniche delle Isole Eolie.

Da non farsi scappare è la frazione di Ginostra, abbarbicata sulla roccia e raggiungibile solo via mare. Qui vivono quaranta persone, e le automobili non sono contemplate; la quiete è davvero totale.

E infine, Vulcano, caratterizzata da quattro vulcani, di cui il più grande è il Gran Cratere. Sull’isola si possono osservare fenomeni di origine vulcanica: fumarole, getti di vapore, e fanghi sulfurei dalle apprezzate proprietà terapeutiche. Qui sorge un centro termale naturale, i cui fanghi hanno molteplici proprietà benefiche per la pelle.

Famosa è la spiaggia dell’Asino, chiamata così perché un tempo era il punto di arrivo degli asinelli che trasportavano i prodotti da imbarcare sulle navi merci.

È una spiaggia caratterizzata da una lingua di sabbia nera finissima e acque cristalline; per questo le è stata conferita la Bandiera Blu.

Le Isole Eolie sono tutte da scoprire: tra storia, architettura ed enogastronomia, senza farsi sfuggire però gli splendidi fondali e gli scorci selvaggi.