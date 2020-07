Donnavventura Italia: dal Mar Tirreno all’Adriatico

Nel vicino Golf Club prenderemo lezioni di golf, e poi punteremo verso nord, alla scoperta di una regione storica italiana: la Lunigiana.

Prima tappa Colonnata, sulle pendici delle Alpi Apuane, dove conosceremo i segreti e la storia del suo pregiato lardo.

Raggiungeremo quindi la città nobile di Fivizzano ed esploreremo i suoi dintorni, ricchi di castelli e residenze nobiliari, come il castello di Verrucola che risale al 1200 e il Castello dell'Aquila che domina dall'alto del colle il borgo medievale di Gragnola. Ad Equi Terme ci lanceremo con un’emozionante zip line immersa nella natura e scopriremo come nasce la china, un liquore dalle proprietà corroboranti, digestive, ma anche curative, utilizzato per la cura della malaria.

Sarà poi la volta di Pontremoli, un borgo medievale caratterizzato da torri e fortezze tipiche di quel periodo e da palazzi raffinati d’epoca barocca. Custodisce anche golose specialità enogastronomiche, prima fra tutte gli Amor, dolci irresistibili con doppia cialda wafer e ripieno di crema. Appena al di là fuori del centro abitato si trova Villa Dosi Delfini, una residenza che è un autentico capolavoro del Barocco Pontremolese.

Donnavventura: da Marina di Pisa alle bellezze dell'entroterra romagnolo Donnavventura 1 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 donnavventura 10 di 15 Donnavventura 11 di 15 Donnavventura 12 di 15 Donnavventura 13 di 15 Donnavventura 14 di 15 Donnavventura 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci Anticipazioni dalla terza puntata del rpogramma, in onda domenica 5 luglio alle 13.50 su Rete4.

Lasceremo la Lunigiana, per raggiungere San Marino. Verremo accolti dalle alte cariche dello Stato a Palazzo del Governo e poi scopriremo la bellezza del suo centro storico, che dal 2008 è entrato a far parte dei patrimoni mondiali dell’umanità dell’Unesco. Uno dei simboli di San Marino sono le 3 torri, collegate tra loro da un sentiero panoramico definito “passo delle streghe”. La prima torre, la torre Guaita è tra le più antiche d'Italia.

La Repubblica di San Marino ha una superficie di poco superiore ai 60 km², un territorio contenuto ma ricchissimo di cose da fare, noi impareremo a fare gli strozzapreti, a tirare con l’arco, ci divertiremo in un parco avventura, e poi ancora trekking e mountain bike.

Vivremo anche l’emozione incredibile del volo acrobatico, ed ammireremo San Marino dall’alto, godendo dello spettacolo della Rocca, dei castelli e dei bei palazzi sanmarinesi.

Riprenderemo la carovana per raggiungere la riviera romagnola, destinazione: Bellaria Igea Marina. Faremo base al circolo velico di Igea Marina per goderci il mare e la spiaggia, navigheremo a bordo di una barca storica, il bragozzo Teresina, vedremo come si allevano le cozze e ci immergeremo nella festosa atmosfera della Romagna, con i suoi canti tradizionali.

L’appuntamento con la terza puntata di Donnavventura Italia è per domenica 5 luglio alle 13.50 su Rete4.