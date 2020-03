Donnavventura in Qatar: anticipazioni dalla puntata 11

Il Grand Raid del trentennale, dall’Islanda all’Equatore, sta per concludersi; l ’undicesima puntata avrà per protagoniste la Giordania e il Qatar . Il nostro primo campo base sarà un tradizionale accampamento beduino, nel cuore del deserto del Wadi Rum. Un luogo leggendario! Il tempo e il vento hanno modellato massicci rocciosi dal colore scarlatto e archi di roccia immensi, e noi saliremo su di uno di questi, godendo di uno spettacolo incredibile.

Tappa successiva sarà il mar Morto, il più grande lago salato al mondo, che si estende nella più profonda depressione terrestre. È conosciuto da sempre per i suoi fanghi benefici e anche noi ne approfitteremo.

Ultima tappa giordana sarà la capitale Amman, una città dai due volti, che conserva gelosamente la sua anima più tradizionale, ma che, al contempo, è proiettata verso il futuro. Questa voglia di modernità è ben espressa nella sua parte nuova, caratterizzata da grattacieli dal design innovativo, negozi, centri commerciali e locali alla moda.

Lasceremo la Giordania e voleremo in Qatar, che si sviluppa su di una piccola penisola, circondata dalle acque del Golfo Persico.

La sua capitale è l’ultramoderna Doha, che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi decenni; molti sono i suoi edifici iconici, primo fra tutti il Museo Nazionale, opera dell’archistar Jean Nouvel. Ammireremo le sue linee uniche, ispirate alla rosa del deserto e, attraverso le sue aree espositive, scopriremo la storia del Qatar. Visiteremo anche il MIA, ovvero il museo di arte islamica, anch’esso opera di un celebre architetto I. M. Pei, lo stesso che ideò la rivoluzionaria piramide del Louvre di Parigi.

Scopriremo poi, il sorprendente centro equestre Al Shaqab, dove i cavalli di razza araba, vengono allevati, addestrati e accuditi come fossero dei piccoli principi; per ogni esemplare vengono studiati programmi personalizzati di stretching e allenamento e godono di un trattamento a cinque stelle, a cominciare dai box immacolati e climatizzati.

L'appuntamento con Donnavventura, Grand Raid del Trentennale: dall'Islanda all'Equatore, è per domenica 22 marzo, alle 14.00, su Rete4.

Lasceremo il centro equestre per raggiungere una delle zone più interessanti e vivaci della capitale, il centro culturale Katara, una realtà nata per racchiudere e far conoscere la ricchezza culturale del Paese. Si tratta di un vero e proprio villaggio che ospita eventi di vario tipo e nel quale si trovano sale concerti, gallerie d’arte, ma anche ristoranti, negozi e moschee.

Sarà poi la volta del Financial District con i suoi grattacieli, vere e proprie opere d’arte dell’età contemporanea.

Doha è una città ricca di contrasti e dai suoi palazzi in vetro e acciaio, ci sposteremo nel souq Waqif dove scopriremo i segreti della falconeria, curioseremo nel suo mercato e ci faremo fare il tradizionale tatuaggio con l’henné.



Il Qatar vanta anche aree naturali molto particolari, come la foresta di mangrovie di Al Thakhira, che esploreremo pagaiando.

Tapa successiva sarà la sorprendente isola artificiale The Pearl. Si sviluppa in 12 quartieri, ognuno con un proprio carattere ben definito; il Qanat Quarter, per esempio, si ispira a Venezia, con i suoi ponti, i canali e i bei palazzi rinascimentali. Il cuore cosmopolita dell’isola è costituito da Porto Arabia, la cui marina è gremita di yacht.

Anche la Qatar National Library rientra fra i capolavori architettonici e porta una firma illustre, quella dell’architetto olandese Rem Koolhaas.

Ed infine raggiungeremo il deserto e le sue dune…

