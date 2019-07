Donnavventura in Corsica: il paradiso all’improvviso!

Una terra dalle tradizioni antiche che offre la possibilità di escursioni all’aria aperta, tra villaggi arroccati e riserve naturali, e ovviamente le spiagge, distese di sabbia fine, lambite da acque cristalline. Un vero sogno ad occhi aperti.



Tra le spiagge più frequentate e amate dell’isola, vi sono: la baia di Rondinara e il golfo di Santa Giulia. La prima si trova a meno di venti chilometri da Bonifacio, in direzione di Porto Vecchio, ed è la meta ideale per chi cerca il relax in uno scenario da cartolina. Questa mezzaluna sabbiosa ricorda una conchiglia e per via della sua naturale forma, che la rende riparata, è un’eccellente rada per l’ormeggio delle barche. Un’altra caratteristica, che la rende perfetta per le famiglie con i bambini, è il suo fondale sabbioso, che degrada dolcemente, rendendo il bagno sicuro anche per i più piccoli.



Sempre nella Corsica del sud, tra Porto Vecchio e Bonifacio, si trova il Golfo di Santa Giulia. Si estende per oltre due chilometri ed è caratterizzato da sabbia fine e candida. La spiaggia dispone sia di stabilimenti privati che di ampi tratti di spiaggia libera. Ovviamente d’estate viene presa d’assalto, anche per via delle numerose attività acquatiche che offre, dallo sci nautico al windsurf. Ma ciò che richiama turisti e viaggiatori da ogni parte del mondo è il mare, limpido e trasparente, che non ha niente da invidiare alle destinazioni caraibiche. Tra rocce modellate dal vento e natura rigogliosa, il golfo di Santa Giulia, appare in tutta la sua bellezza.