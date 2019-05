Donnavventura in Basilicata: tra Matera e il “Volo dell’angelo”

È dal 1993 che i Sassi di Matera sono Patrimonio mondiale dell’Unesco. Qui sembra che il tempo si sia fermato regalando uno dei più incantevoli paesaggi urbani. I Sassi di Matera raccontano diecimila anni di storia attraverso case-grotte scavate nel tufo, chiese rupestri sparse lungo i pendii delle gravine e paesaggi sotterranei fatti di gallerie, cisterne e grotte naturali.

Il materiale utilizzato per la realizzazione delle abitazioni nella roccia è il tufo perché mantiene la temperatura calda in inverno e fresca in estate. È davvero impossibile non rimanere rapiti delle dimore. Un tempo in queste case abitavano le persone più povere, mentre oggi sono considerate dei veri gioielli di architettura urbana.



Matera è una tra le città più antiche del mondo, prima era una vera e propria città abitata, dagli anni ’60 è però iniziato il trasferimento della popolazione in quella che oggi è la nuova Matera, in quanto le condizioni igieniche delle abitazioni erano considerate inaccettabili. Un luogo d'altri tempi, silenzioso ed immobile, dove molti registi hanno scelto di ambientare i propri film, tra di essi ci sono Pasolini, Tornatore, ma anche Mel Gibson per il celebre film “La passione di Cristo”. Uno scenario di rara bellezza che incanta chiunque vi si rechi



Lasciando Matera e spostandosi verso ovest, il paesaggio e l’atmosfera cambiano decisamente. Qui i due paesi Castelmezzano e Pietrapertosa, due paesi arroccati fra le Dolomiti Lucane, sono collegati dalla famosa teleferica, la più lunga d’Europa, dove si può vivere un’esperienza davvero adrenalinica. È qui che avviene il famoso Volo dell’angelo. Un volo vero e proprio, un’esperienza fuori dal comune.



Accuratamente imbragati e agganciati al cavo d’acciaio è possibile librarsi in volo da Castelmezzano e a Pietrapertosa. La salita da percorrere per arrivare alla base di lancio è davvero ripida, ma la fatica è sicuramente ripagata dal paesaggio che si staglia sotto i propri occhi. Esperienza estrema per scoprire un paesaggio naturale mozzafiato, un percorso lungo oltre un chilometro, alla velocità di 120 chilometri orari e all’altezza di più di 400 metri. L’emozione che offre questa teleferica è pazzesca, regala la sensazione di volare ed osservare la terra in modo unico. Uno spettacolo senza eguali. Imponenti e fiere, le dolomiti lucane sono caratterizzate da alte guglie le cui forme bizzarre hanno suggerito nomi fantasiosi.



Castelmezzano è uno dei borghi più belli d’Italia, sorge sulle pareti scoscese modellate dagli agenti atmosferici, e vederlo dall’alto permette di godere della sua essenziale bellezza.

Insomma, la Basilicata, meravigliosa regione del Sud Italia, sfortunatamente spesso poco conosciuta, nasconde bellezze storiche e paesaggistiche uniche al mondo.