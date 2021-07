Donnavventura: in barca tra le isole toscane

Tra le tipologie di vacanze più sognate ci sono sicuramente quelle in barca , con un mare tutto per sé, calette esclusive e un modo tanto diverso quanto unico di vivere una vacanza. Angoli di paradiso nell’intimità della propria famiglia , con il proprio fidanzato o con le amiche.

Iniziamo la navigazione attorno alle isole dell’arcipelago toscano, formato da un gruppo di sette isole maggiori, di cui la più grande è l’isola d’Elba.

Arrivando dal mare si raggiunge il capoluogo, Portoferraio, un porto attivo sin dai tempi antichi. L’isola d’Elba è sempre stata una meta ambita da tutti i conquistatori per via delle sue risorse naturali come ferro, granito, bestiame e acqua. Per questo motivo è stata presa spesso d’assalto da numerosi pirati. Fu così che Cosimo de’ Medici decise di studiare il territorio e costruire una città fortificata per renderla inespugnabile. L’isola d’Elba vanta anche un personaggio illustre: Napoleone, che trascorse qui ben dieci anni.

Donnavventura: in catamarano tra isole e il perfetto mare della Toscana Donnavventura 1 di 21 Donnavventura 2 di 21 Donnavventura 3 di 21 Donnavventura 4 di 21 Donnavventura 5 di 21 Donnavventura 6 di 21 Donnavventura 7 di 21 Donnavventura 8 di 21 Donnavventura 9 di 21 Donnavventura 10 di 21 Donnavventura 11 di 21 Donnavventura 12 di 21 Donnavventura 13 di 21 Donnavventura 14 di 21 Donnavventura 15 di 21 Donnavventura 16 di 21 Donnavventura 17 di 21 Donnavventura 18 di 21 Donnavventura 19 di 21 Donnavventura 20 di 21 Donnavventura 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Continuando a seguire la costa bianca di Portoferraio si raggiunge la spiaggia Sottobomba e poi la spiaggia Sorgente. Questo tratto di costa è tra i più belli dell’isola: le falesie bianche incorniciano calette dall’aspetto selvaggio e incontaminato con ciottoli levigati e acqua turchese. Le baie di Zuccale e Barabarca sono meravigliose.

Dall’altro lato dell’isola d’Elba si trova Porto Azzurro, un caratteristico borgo di pescatori circondato da calette e acqua cristallina. Non offre solo scenari da cartolina, ma anche un patrimonio artistico e culturale.

Navigando nelle acque turchesi, si raggiunge la seconda isola per grandezza della Toscana: l’Isola del Giglio. Un mare cristallino, tra i più puliti d’Italia, con fondali dalle pareti colorate da spugne e gorgonie. La costa è molto varia, con scogliere a picco sul versante di ponente. Graniti lisci si susseguono a spiagge sabbiose e calette selvagge. Una natura ricca e panorami mozzafiato rendono l’isola del Giglio un vero gioiello della natura.

Il porto dell’isola è piccolo e pittoresco. Nelle vie del centro abitato ci sono numerosi negozietti e botteghe artigianali che colorano le strade.

Le bellezze dell’arcipelago toscano sono molte, tra esse vi è la famosa Capraia. È un vero e proprio gioiello ed è l’unica isola dell’arcipelago formatasi da un vulcano. Un’isola aspra e dolce allo stesso tempo, con alte coste rocciose a strapiombo sul mare.

Capraia è un vero e proprio laboratorio naturale, infatti qui si trovano oltre 650 specie vegetali di cui il 3% è endemico.

A Capraia c’è un allevamento di spigole e orate molto particolare, che ha ricevuto il riconoscimento di miglior allevamento nel mondo. L’alimentazione degli avannotti è costituita solamente da farine selezionate di pesce senza antibiotici e nelle vasche di allevamento c’è un numero limitato di pesci, ciò contribuisce alla loro mobilità e dunque alla loro salute.

Le acque capraiesi sono diventate area marina protetta e sono perfette per gli amanti dello snorkeling e diving.

Insomma, che si tratti del suo entroterra o delle sue isole, la Toscana offre panorami mozzafiato, scenari da cartolina che hanno ispirato artisti e poeti e che continuano a incantare i viaggiatori.