Donnavventura: la Svizzera, il luogo più curioso in cui fare surf

Sion, o Sitten in tedesco, è inconfondibile da lontano, grazie alle torri dei Castello di Tourbillon e dalle rovine del borgo fortificato di Valère che testimoniano il suo ricco passato.

I due simboli vegliano sul capoluogo del Vallese, che conta 300.000 abitanti.

Oltre a essere una delle città più antiche della Svizzera, è situata in una delle regioni vitivinicole più importanti, dove si produce il vino bianco Fendant.

Proprio qui a Sion, si trova Alaïa Bay, il primo wavegarden dell’Europa continentale, e noi Donnavventura abbiamo avuto l’onore di cavalcarne le onde!

Donnavventura:

Alaïa Bay permette di cavalcare le onde artificiali tutto l’anno, scegliendo tra le varie tipologie: la modalità Waikiki per chi vuole perfezionare la tecnica, l’Experts con onde ripide e veloci, oppure la Beast che simula onde alte due metri. Sono poi previste anche sessioni per i principianti.

Una volta ritirata e indossata la muta, inizia la lezione teorica per imparare a cavalcare l'onda al meglio. Ci vuole autocontrollo e tanta concentrazione. La prima manovra che si deve imparare per fare surf è il take-off, cioè alzarsi sulla tavola. In seguito, si imparano a compiere le bracciate, fondamentali per andare a cercare e affrontare le onde nel modo giusto.

Capace di produrre tra 300 e 1.000 onde l’ora, a seconda del modello d'onda, la tecnologia brevettata Wavegarden Cove si basa su un design modulare elettromeccanico che imita l'esatto movimento delle particelle d'acqua nelle onde dell'oceano.

Con la capacità di ospitare circa ottanta surfisti contemporaneamente in un ambiente sicuro e controllato, la piscina di surf ha una varietà di zone di surf diverse, che offrono onde ideali per tutti, dai principianti ai professionisti.

Durante tutte le sessioni c’è un surfista di Alaïa Bay ad ogni lato della piscina che aiuta il flusso dei surfisti.

Finita la lezione, ci si può rilassare ammirando il panorama dalla terrazza vista wavegarden, sorseggiando una bibita ghiacciata, ascoltando della buona musica e godendo del clima meraviglioso, mentre si osservano i surfisti in azione.

Non può mancare uno shop dedicato al mondo del surf con marchi emblematici e tavole ideate dai migliori shapers del mondo.

Non capita tutti i giorni la possibilità di fare delle esperienze cosi sensazionali, ma Donnavventura è anche questo: emozioni uniche e indimenticabili.

Surfisti o cavalieri delle onde artificiali, questo è il vostro regno.