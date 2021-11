Donnavventura: il territorio di San Marino e i suoi nove castelli

Situato nel centro nord della penisola italiana, la Serenissima Repubblica di San Marino è uno stato dell’Europa meridionale che confina con l’Emilia Romagna e le Marche. A San Marino i distretti equivalenti alle province italiane sono chiamati i Castelli : porzioni di territorio alle quali vengono riconosciute autonomie amministrative. In origine erano solo quattro e si chiamavano i castelli Malatestiani, che entrarono a far parte della Repubblica nel 1463. Dal 1925 invece si è usato il termine “castello” per le suddivisioni amministrative dell’intero territorio.

Il nucleo più antico della Repubblica è proprio il castello della Città di San Marino. È arroccato sulla cima del Monte Titano, che insieme al nucleo storico del paese, è entrato a far parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel 2008, e lo si può raggiungere anche attraverso la funivia che sale da Borgo Maggiore.

Secondo per numero di abitanti è il meraviglioso castello di Borgo Maggiore. Sorto nel XII secolo, si chiamava in origine Mercatale, perché sede di fiere e mercati.

Era, infatti, un luogo dedicato al commercio, ricco di botteghe artigiane e fiere agricole. Il suo punto nevralgico è Piazza Grande, dove ancora oggi si svolgono i mercatini e la fiera dell’agricoltura. Il suo centro storico è raggiungibile tramite la pista ciclabile, la funivia oppure passando tra le suggestive gallerie.

Nel parco di Monte Cerreto si trova il castello di Acquaviva, dal quale si può godere di una vista mozzafiato: da un lato si ha la città di Rimini e dall’altro tutta la zona del Monte Carpegno. Il castello di Acquaviva era, secondo la tradizione, la zona dove si fermò per la prima volta San Marino mentre si recava a Rimini. Il suo nome deriva dal Monte Cerreto, dove ai piedi del colle, si trovava la fonte con cui San Marino battezzò i primi cinquantatré cristiani.

Il Castello di Chiesanuova si distingue, invece, per la sua piazza con il “Canneto”, la fontana nota per essere stata ideata dal poeta e sceneggiatore Tonino Guerra, composta da un canneto in acciaio, elemento che conferisce il nome alla fontana stessa, e arricchita con figure geometriche e una meridiana.

Confinante con il castello di Chiesanuova, sui sentieri del Monte Titano, si trova il Castello di Fiorentino, entrato a far parte della Repubblica di San Marino nel 1463.

Il distretto di Fiorentino è anche detto “Terra dei Castelli”. Nel ‘400 rappresentava l’avamposto più intimidatorio dei signori di Rimini e per questo gli venne dato l’appellativo di “Castellaccio”.

Il castello di Domagnano è uno dei castelli di confine verso il mare. È proprio qui che sono stati rinvenuti alcuni importanti resti ostrogoti, ed è noto anche per aver dato i natali ad uno dei primi capitani reggenti della Repubblica di cui si ha testimonianza, Filippo da Sterpeto.

Il Castello di Serravalle è il più popolato di San Marino. Un tempo portava il nome di Olnano, ed era uno dei castelli dei Malatesta di Rimini. Solamente nel 1463 fu annesso a San Marino e da allora cattura l’attenzione di molti turisti, grazie ai suoi luoghi di interesse e ai suoi panorami affascinanti.

Uno dei più piccoli castelli che costituiscono questa Repubblica è il Castello di Faetano. In origine il suo nome significava “bosco di faggi”, simbolo presente anche nel suo stemma. Si trova in uno dei parchi più prestigiosi della Repubblica, realizzato nel 2017 grazie all’associazione Batticinque, da cui poi il parco prende il nome. Si trova in mezzo ad un incantevole percorso del Marano, che costeggia tutto il fiume e collega la rete sentieristica di San Marino.



Un’autentica chicca è il castello di Montegiardino. La sua struttura risale all’epoca longobarda e il suo centro storico ancora oggi è perfettamente conservato. Il borgo sorge su di uno sperone gessoso, infatti il gesso è l’elemento dominante nell’architettura del paese. Il suo centro storico è tra i meglio conservati, poiché ha subito un restauro nei primi anni ’90 e nei secoli non è mai stato stravolto.

La Repubblica di San Marino con la sua storia, i castelli e i paesaggi unici ti sorprende ogni volta. La Repubblica di San Marino ha una cura speciale per ogni suo visitatore. Significativo è il progetto Tactilia, una storia di libertà per tutti, che nasce proprio con l’obiettivo di dare la possibilità anche ai non vedenti di scoprire la città attraverso l’utilizzo del tatto.

La Repubblica di San Marino è una dimensione di straordinaria bellezza e storia da visitare e da condividere con chiunque.