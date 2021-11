Donnavventura a Montepulciano: una città che profuma di storia

Il cuore di Montepulciano è Piazza Grande, palcoscenico degli eventi principali della città e l’espressione maggiore del periodo aureo compreso tra il 400 e la prima metà del 500.

La meraviglia di Montepulciano non si limita a ciò che sta in superficie. È infatti una città che sorge storicamente su un punto strategico, tra la Cassia e la Francigena, un punto cruciale di collegamento tra Firenze e Roma. Ma in passato era anche una città a rischio di attacchi; ecco perché tutti i beni di prima necessità, compreso il vino, erano conservati nelle antiche cantine del centro della città, che ancora oggi sono funzionanti e possono essere visitate.

Il vino viene portato proprio in questo punto per farlo invecchiare nel migliore dei modi.

Il vino è al centro di uno degli eventi più sentiti: il Bravìo delle Botti. Si tiene l’ultima domenica del mese di agosto e vede sfidarsi le otto contrade del centro storico, rappresentate ognuna dalla propria coppia di spingitori. Si parte dalla parte bassa della città e l’obiettivo è arrivare primi, facendo rotolare una botte di 80 kg fino in Piazza Grande.

Quello tra Montepulciano e il vino è un legame indissolubile. Qui, infatti, viene prodotto il vino Nobile, il primo che ha ottenuto la denominazione di origine controllata e garantita.

Uscendo dalle mura del centro storico si arriva alla chiesa di San Biagio, chiamata per la sua imponenza, tempio di San Biagio. È considerata un alto esempio di architettura rinascimentale su pianta a croce greca.

Seguendo il Sentiero della Bonifica si giunge al lago di Montepulciano, dove si può navigare in modo elettrico. Il lago è il frutto della bonifica della Val Chianina e si trova all’interno di una riserva naturale di circa 470 ettari, creata per tutelare gli uccelli migratori che si trovano a passare su questo territorio.

Città ricca di storia e di rara bellezza, Montepulciano vanta un favoloso e sconfinato panorama su tutta la Val d’Orcia e la Val Chiana, e dove si può gustare il vino italiano più antico.